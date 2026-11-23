Swisspod, startup-ul lansat de un antreprenor de origine română, care lucrează la transport ultra-rapid de persoane, printr-un tub tip hyperloop, primește o investiție printr-un program al statului Colorado din SUA.

Grantul este acordat prin Programul Colorado Advanced Industries Accelerator, administrat de Biroul pentru Dezvoltare Economică și Comerț Internațional din Colorado (OEDIT), potrivit unui comunicat. Startup-ul nu a dezvăluit public, însă, valoarea grantului primit.

Banii vor sprijini eforturile Swisspod de a aduce pe piață un nou sistem de transport în anticiparea lansarea celor de tip hyperloop, „care modernizează coridoarele feroviare existente în rețele de mare viteză prin tehnologiile sale brevetate de propulsie și levitație”. Compania s-a aflat printre cele 31 selectate să primească finanțare prin granturile de Proof of Concept și Early-Stage Capital and Retention ale programului. Acestea, alături de cei 11 cercetători câștigători, au fost aleși din 160 de aplicații.

„Suntem recunoscători Statului Colorado și OEDIT pentru sprijinul lor pe tot parcursul acestei călătorii. Colorado ne-a oferit baza pentru a construi, testa și demonstra ce poate face această tehnologie. Acest grant este mai mult decât sprijin—este un vot de încredere în progresul pe care l-am făcut deja și în ceea ce ne propunem să realizăm în continuare. Suntem mândri să construim în Colorado, să creăm noi capabilități aici și să contribuim la punerea statului pe hartă ca o forță puternică în inovația în transportul de mare viteză”, a declarat Denis Tudor, CEO și fondator al Swisspod.

Startup-ul americano-elvețian Swisspod a fost fondat de Denis Tudor (CEO) și Cyril Dénéréaz (CTO). Firma a lansat primul său model de capsulă hyperloop, AERYS 1, anul trecut și a confirmat că lucrează la a doua generație de hyperloop.

De două ori mai lung și de două ori mai greu decât prima generație, AERYS 2 este construit să meargă mai repede. Firma spune că noul model va valida tehnologia de propulsie brevetată a Swisspod într-un mediu complet integrat. Va fi, de asemenea, „primul vehicul complet contactless al companiei”, dotat cu un nou sistem de ghidare și levitație, alături de o abordare inovatoare de frânare.

Testarea AERYS 2 este planificată să înceapă în prima jumătate a anului 2027, marcând următorul moment major în progresul Swisspod.

În anul 2024, Felix Porsche, moștenitorul familiei legendare, a investit în startup și a intrat în consiliul de administrație al firmei, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro. Totodată, în același an, firma primea și o investiție de la mai mulți investitori, printre care și grupul românesc E-INFRA, cu afaceri în energie, construcții și infrastructuri de telecomunicații.