Cel mai bogat miliardar român: Modelele de AI sunt mai bune decât oamenii la câteva sarcini

Miliardarul de origine română Ion Stoica, considerat - alături de colegul său de business, Matei Zaharia - ca fiind cel mai bogat român, crede că modelele de inteligență artificială (LLM) sunt mai bune decât oamenii la câteva sarcini, dar omul va rămâne parte din proces, un exemplu fiind programarea IT cu instrumente AI.

Stabilit de decenii în SUA, Ion Stoica este profesor universitar și cofondator al unor companii americane de tehnologie care au ajuns „unicorni”: Databricks, Anyscale, Conviva și, mai nou, LMArena, un startup de evaluare a tehnologiilor de inteligență artificială.

Invitat la podcastul fondului de investiții american Lightspeed Venture, care tocmai a investit în LMArena, Ion Stoica a subliniat că modelele lingvistice mari (LLM) sunt din ce în ce mai puternice.

„Nu aș vrea să vorbesc despre AGI (inteligență artificială generală - n.r.), pentru că este un termen atât de slab definit. Vorbești cu oamenii și unii spun că AGI este deja realizată. Dar, făcând un pas înapoi, fără îndoială, capabilitățile acestor modele cresc rapid. Sunt din ce în ce mai bune și, la câteva sarcini, sunt mai bune decât oamenii. Deci aici s-ar putea discuta dacă AGI a fost realizată sau nu”, a spus Stoica.

Profesorul de informatică a atras, însă, atenția că multe aspecte ale proceselor de lucru sau din cadrul unor activități nu sunt măsurabile, iar aici oamenii vor avea ultimul cuvânt de spus.

„De asemenea, unele lucruri nu sunt măsurabile. Un exemplu bun este muzica. Oamenii au gusturi muzicale atât de diferite. Sunt total subiective. Un LLM deștept ar putea să ghicească ce mi-ar plăcea mie, dar nu există doar un singur răspuns. Iar asta ține de gustul oamenilor, preferința umană. Și asta va rămâne încă mult timp”, a explicat Ion Stoica.

Antreprenorul și omul de știință de origine română consideră că oamenii vor rămâne parte a proceselor în care se utilizează AI.

„Un alt lucru pe care vreau să-l menționez este că, în viitorul previzibil, oamenii sunt parte din proces (humans are part of the loop - în eng., n.r.). Gândiți-vă la cele mai de succes aplicații AI din ziua de azi: programarea. Un programator este implicat în proces. Suportul pentru clienți și alte astfel de lucruri sunt concepute să satisfacă și să răspundă întrebărilor oamenilor”, a explicat Ion Stoica.

„Deci întotdeauna, atunci când vrei să măsori și să înțelegi care este cea mai eficace modalitate de interacțiune a omului cu AI, care ne duce la același punct despre cum să concepi aceste sisteme de AI, în beneficiul omului, pentru că el este consumatorul final. Eu cred că, în viitorul previzibil, în ciuda faptului că aceste modele LLM vor deveni tot mai puternice, semnalele umane vor fi și mai importante”, a concluzionat el.

În topul miliardarilor lumii, revista americană Forbes i-a menționat pe profesorii de informatică Ion Stoica și Matei Zaharia, doi dintre cofondatorii companiei Databricks, drept cei mai bogați români. Conform estimărilor topului Forbes, cei doi au averi de câte 5 miliarde de dolari fiecare. Aici au fost luate în calcul acțiunile pe care ei le dețin la Databricks, companie de AI și date care a fost evaluată la cel puțin 134 miliarde de dolari, în cadrul unor investiții private.

Ion Stoica (61 de ani) predă informatică la Universitatea UC Berkeley din California.