„Unicornul” Arena, co-fondat de românul Ion Stoica, atrage 200 milioane dolari finanțare

Ion Stoica, profesor universitar în SUA și antreprenor în serie, a co-fondat anul trecut startup-ul de tehnologie LMArena, care și-a simplificat numele în „Arena”, iar acum a strâns 200 milioane dolari într-o nouă rundă de finanțare, la o valoare de peste 3 miliarde dolari.

Noua rundă de investiții de Serie B este condusă de Lightspeed Venture Partners și Khosla Ventures, cu participarea Salesforce Ventures, 01 Advisors, Dell Technologies Capital și Endeavor Catalyst și cu sprijin din partea investitorilor existenți a16z, Felicis, AMP PBC, QuantumLight, The House Fund și alții.

Arena valorează acum 3,1 miliarde dolari, aproape dublu față de evaluarea primită după Seria A din ianuarie 2026, de 1,7 miliarde dolari, rundă despre care am mai scris pe StartupCafe.ro. Atunci, firma a primit statutul de „unicorn”, adică de startup tech evaluat la cel puțin 1 miliard dolari înainte de listarea la bursă.

„În ianuarie 2026, am ridicat Seria A pentru a construi cea mai de încredere platformă de evaluare AI din lume. De atunci, Arena a crescut rapid într-o platformă care evaluează capacitățile agențiilor în orice domeniu de activitate. Am depășit 100 de milioane de dolari în venituri anualizate și am devenit cea mai de încredere platformă de evaluare în AI”, a scris firma americană într-un anunț.

Odată cu noii bani, compania a mai spus că lansează un „Indice de Aliniere”, care măsoară modul în care inteligența artifcială poate să se abată de la valorile umane în lumea reală.

Startup-ul Arena a fost fondat la începutul anului 2025, ca proiect de cercetare la Universitatea UC Berkeley. Fondatorii sunt profesorul universitar de origine română Ion Stoica, de la UC Berkeley, alături de cercetătorul taiwanez Wei-Lin Chiang, care a fost doctorand sub îndrumarea lui Stoica, precum și de CEO-ul startup-ului, Anastasios Angelopoulos, care a studiat și el la UC Berkeley.

Inițial numit LMArena, startup-ul a construit un instrument online pentru măsurarea avansului diverselor modele de inteligență artificială. Produsul este folosit de dezvoltatori, cercetători, companii, dar și de utilizatorii obișnuiți, pentru a înțelege cum se comportă modelele AI la sarcini practice, de zi cu zi.

Angelopoulos a scris pe LinkedIn că Arena angajează „în ML, inginerie de produs, design, marketing, BD și multe altele”.

Despre Ion Stoica am tot scris pe StartupCafe.ro. Deși trăiește și muncește în SUA de decenii întregi, inginerul de origine română Ion Stoica (61 de ani) apare în topul celor mai bogați oameni, realizat de revista americană Forbes, ca fiind miliardar din România. Forbes a mai estimat că Stoica are o avere de 7 miliarde de dolari în 2026.

El s-a format ca inginer mai întâi în România, unde a obținut un masterat în inginerie electrică și informatică, la Politehnica din București (1989). Stoica are și un doctorat la Carnegie Mellon University (SUA). Plecat în America de decenii bune, el a obținut numeroase premii în domeniul tehnologiei.

În prezent, el predă informatică la Universitatea UC Berkeley din California și a co-fondat o pleiadă întreagă de companii de tehnologie. Cea mai mare este Databricks. În august 2026, aceasta a fost evaluată la 190 miliarde dolari, în urma unei investiții de 5 miliarde dolari. Totodată, a co-fondat companii tech precum Conviva, Anyscale și Arena. Anyscale a fost cumpărată recent cu 1,65 miliarde dolari de compania britanică Nscale.