AI-ul agentic ar putea deveni, într-un viitor apropiat, un „catalizator” pentru echipele și firmele de securitate cibernetică, amplificând capacitatea de a identifica și remedia vulnerabilități, consideră un antreprenor IT, care este și fondator al unui eveniment dedicat cybersecurity în București, la care a participat StartupCafe.ro.

L-am întâlnit pe Andrei Avădănei, fondator și CEO BIT SENTINEL, între discuțiile cu invitații săi de la evenimentul DefCamp, fondat acum 15 ani. Am vrut să vorbesc cu el despre schimbările din domeniul securității cibernetice de-a lungul anilor, despre peisajul actual de atacuri cu inteligență artificială și reticența „apărătorilor” față de AI, și despre ce urmează pentru industrie și de câți oameni va mai fi nevoie.

El spune că, de la vulnerabilități care urmau să fie exploatate la luni distanță față de descoperirea lor, acum actorii rău-intenționați pot iniția atacuri la numai câteva ore distanță, iar pragul de cunoștințe tehnice necesare pentru a putea ataca cibernetic a scăzut „dintr-odată”, ca urmare a avansului tehnologiei AI.

Cu toate acestea, echipele și firmele de securitate cibernetică încă nu se lasă automatizate complet, deoarece orice acțiune necesită o verificare în prealabil, iar Avădănei a mai spus că specialiștii IT ai viitorului au nevoie de abilități tehnice și trebuie să se poată descurca și în situații fără utilizarea AI.

Interviul complet, mai jos:

StartupCafe.ro: Sunt 15 ani de zile de când organizezi acest eveniment, DefCamp. Ce schimbări ai observat de la an la an, atât în rândul companiilor, în securitatea cibernetică, poate în rândul temelor?

Andrei Avădănei: Cea mai mare diferență pe care o văd acum în 2026, față de 2011, când a început primul DefCamp, este o maturizare a industriei. Acum vorbim de o industrie de securitate cibernetică, atunci era mai mult un hobby, o pasiune pentru diverși tineri la început de drum, la început de carieră. Acum vorbim de amenințări concrete, clare, le simțim pe propria piele. Au fost incidente și la instituții publice, dar și la numeroase companii private, spitale în România și așa mai departe, deci nu mai e un subiect tabu, e un subiect care ne afectează.

Am avut în afara țării incidentul cu frigiderele, când mai multe frigidere, dintr-o dată, au ridicat temperatura și toate produsele care erau perisabile s-au stricat. Deci se schimbă un pic dinamica, ne afectează tot mai mult viața și ne influențează viața în diverse moduri. Asta aș putea să spun că e principala schimbare.

StartupCafe.ro: Inteligența artificială a schimbat procese în IT, modul în care se realizează multe procese de securitate cibernetică în companii și în instituții publice. Cum arată atacurile actuale față de acum trei ani?

Andrei Avădănei: Principala schimbare față de acum trei ani, odată cu apariția inteligenței artificiale în zona asta de cybersecurity, este dată de faptul că, dintr-o dată, vorbim de ore din momentul în care se găsește o vulnerabilitate și până ajunge să fie exploatat tot internetul. Orice sistem conectat la internet, acum câțiva ani, puteai să speri că și dacă apare o vulnerabilitate critică, dura câteva luni până când se vedeau efectele ei.

Viteza cu care atacatorii reușesc să execute atacurile a crescut dramatic. Cea de-a doua schimbare majoră este că dintr-o dată a scăzut nivelul tehnic și nivelul de cunoștințe care ai nevoie ca să poți realiza astfel de acțiuni malițioase. Și, din păcate, pe partea cealaltă, pe partea de apărare împotriva amenințărilor, e o rezistență în continuare de a folosi inteligența artificială în mod autonom, pentru că, în esență, există și un risc de asumare.

Ne dorim în continuare cineva să valideze, un om să valideze rezultatul final, dar atacatorul se bucură de avantajul acesta al vitezii, de-al automatizării rapide, de-al analizei super detaliate a unei infrastructuri complexe. Înainte, îți lua trei săptămâni să înțelegi cum funcționează o organizație. Acum, în câteva ore, ai rulat un agent într-o infrastructură compromisă și poți să-ți dai seama care sunt următoarele ținte, cum poți să le ataci, care sunt vulnerabilitățile lor, automatizezi toți pașii acesteia. Aș putea spune că acestea sunt principalele probleme. Nu-i neapărat un mediu fair.

Atacatorii au acest lux de a testa orice și, chiar dacă funcționează, chiar dacă nu, pentru ei este ok, în timp ce, pentru zona de apărare, în continuare se construiesc procese și e ceva mai de lungă durață maturizarea în zona asta și adopția.

StartupCafe.ro: Mi se pare chiar un fel de paradox, în ideea că te gândești că atacatorii folosesc AI-ul să dezvolte încontinuu, în timp ce persoanele care încearcă să apere și, în continuare, sunt oarecum reticente pentru că avem exemple multe de agenți care au cam scăpat de sub control în ultima vreme.

Andrei Avădănei: Da, într-adevăr, componenta aceasta de agenți autonomi prezintă foarte multe riscuri, noi nici nu înțelegem în realitate fenomenul acesta, e încă la început de drum. Gândiți-vă că avem... cât? Trei ani - trei ani și jumătate de când a apărut primul model AI și, dintr-o dată, jumătate din planetă îl folosește pentru dezvoltare, software pentru automatizare, pentru cybersecurity și așa mai departe, lucru care, pe de o parte, e benefic, reduce costurile de dezvoltare, dar, pe de altă parte, introduce riscurile.

În continuare, chiar vorbeam cu cineva recent, și o analiză din domeniu spune că viteza cu care se scrie cod acum s-a triplat în ultimii trei ani, calitatea codului a ajuns spre 100%, dar, din punct de vedere al sigurității cibernetice, a crescut calitatea cu doar câteva procente, deci sub 3% scriem codul mai sigur. De ce? Pentru că s-a antrenat, până la urmă, pe cod vulnerabil din spațiu public, deci se amplifică, de fapt, problema, nu neapărat se rezolvă.

StartupCafe.ro: Ce poți să zici despre mediul de startup-uri românești de cybersecurity?

Andrei Avădănei: Pe zona de cybersecurity aș zice că suntem destul de early, adică nu prea am auzit de investiții foarte mari în domeniu. Există câteva startup-uri care au început să prindă avânt, avem și noi câteva pe aici, avem AISafe Labs, care e o soluție de automatizare cu AI pe zona de Penetration Testing, dar realitatea este că, mai degrabă, finanțările au venit sub formă de granturi, poate fonduri europene.

Multe companii românești care lucrează în zona de securitate cibernetică sunt, în primul rând, furnizoare de servicii de cybersecurity, nu neapărat startup, SaaS sau de tehnologie. În schimb, acum, cred că odată cu inteligența artificială, s-ar putea să vedem mai multe produse, doar că în continuare vor avea nevoie de marketing, de bugete mari, de investiții în zona aceasta, de finanțare și, probabil, va mai dura până să avem niște „unicorni” în zona aceasta pe lângă Bitdefender.

StartupCafe.ro: Am vorbit și despre startup-uri, am vorbit și despre ce se întâmplă acum, ce s-a întâmplat în trecut, dar cum arată viitorul securității cibernetice, în opinia ta, în următorii 2 ani?

Andrei Avădănei: Mă aștept ca zona aceasta de apărare, cybersecurity, să ia vânt, să începem să adoptăm și să avem încredere în capacitatea modelor să sprijine procesul decizional. Pe de altă parte, apar niște amenințări noi. Vorbim de zona de robotică, vorbim de zona spațială, vorbim de zona de quantum security. Sunt niște industrii care sunt încă emergente, abia se construiesc și încă nu am înțeles cu adevărat toate amenințările. Zona de defense-tech e una dintre zonele în plină dezvoltare în momentul de față, aș putea spune la noi în România, tot ce ține de dual use. Probabil vor prinde avânt.

M-aș aștepta să vedem, apropo și de zona de startup-uri, să vedem tot mai multe inițiative produse care să atingă și aceste domenii, pentru că, în esență, cybersecurity are o notă oarecum de protejare a sistemelor informatice, dar și a vieții cetățenilor. E important să ne asigurăm că vom avea și produsele potrivite pentru dinamica din viitor.

StartupCafe.ro: Ce rol vezi că va avea inteligența artificială agentică în tot acest viitor pe care l-am discutat? Unul central, unul de ajutor?

Andrei Avădănei: Cred că pe zona de securitate cibernetică, va fi un catalizator, pe de o parte, și va amplifica capacitatea fiecărui individ al fiecărei organizații să găsească mai repede vulnerabilități, dar și să răspundă la amenințări.

Prin natura domeniului, odată cu introducerea unor noi tehnologii, vor apărea și noi amenințări, amenințări pe care modelele curente încă nu sunt pregătite să le identifice, să le anticipeze. E în continuare nevoie de inovații, e în continuare nevoie de componenta asta umană, de gândire out of the box. Modelele finale sunt antrenate pe niște date istorice și încă nu reușesc să anticipeze trenduri noi. Bineînțeles, cu ghidajul potrivit din partea experților, vor fi o unealtă esențială.

StartupCafe.ro: Cum se mai pregătește următoarea generație de specialiști IT sau de white hackers (n.red. hacker etic) în această „eră AI”?

Andrei Avădănei: În continuare, vedem că e nevoie de cunoștințe tehnice, de specialitate, e foarte important layer-ul acesta de cunoștințe de bază ca să amplifici orice model AI ai folosi.

Toate modelele AI au o anumită limitare tehnologică până la care pot să meargă independente, fără ghidaj specializat. Dacă te limitezi la acea barieră, evident, e clar mai mult decât ai fi putut face tu singur fără cunoștințe, dar, în esență, tu nu ești la nivelul state-of-the-art în domeniu.

Avem niște statistici foarte interesante, îmi scapă acum cifrele, dar pe ultimii 3 ani, de la Olimpiada de Cybersecurity, la Campionatul Național de Securitate Cibernetică și la UNBreakable România, ne-am uitat pe cum evoluează participanții. Ce am observat este că acei participanți care aveau cunoștințe foarte bune înainte de era AI, acum sunt de departe mult mai buni în clasamente. Adică se vede un gap (n.red. un decalaj) mare între cei care erau buni înainte și cei care încep acum. Adică se vede plafonul AI-ului și unde e nivelul de cunoștințe al participanților, și de asta cred că în continuare o să avem nevoie de specialiști. Bineînțeles, poate nu la fel de mulți, este o provocare să te pregătești ca și tânăr în zona de cybersecurity, dar noi, de exemplu, chiar plănuim pentru anii următori să avem track-uri dedicate pentru cei care folosesc AI și cei care nu folosesc AI.

Chiar și anul acesta am avut competiții cu AI Off și cu AI On. Din punctul nostru de vedere, credem că trebuie să le ai pe amândouă, deci trebuie să te dezvolți în ambele categorii de cunoștințe.

Dacă stăm să ne gândim în zona de cybersecurity, cam despre asta e vorba. Adică trebuie să ai cunoștințe de rețelistică, de aplicații web, mobile, infrastructură, mai nou și de AI.

StartupCafe.ro: Deci, un viitor specialist va trebui să fie antrenat atât pentru lucrul manual, cât și pentru lucrul asistat.

Andrei Avădănei: Cred că va conta foarte mult gândirea. Gândirea critică, gândirea out-of-the-box, gândirea analitică. Elemente care altfel nu le-ai învăța din mers, adică te naști cu ele sau le cultivi, și mai puțin cunoștințele tehnice, dar aceste cunoștințe vor face diferența la un interviu, la o angajare, la orice proces competitiv.