Trei liceeni din Brașov și un student la master în Timișoara au câștigat finala unei competiții de idei tehnologice, organizată la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București de către Honeywell, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Marele premiu al TeChallenge 2026 la categoria licee a fost acordat către proiectul AirLab (Sistem UAV adaptiv pentru reducerea incertitudinii în modelarea dispersiei atmosferice) al echipei formată din Maia Anastasia Sandu, Radu Andrei Teodosiu și Dragoș Andrei Bernea de la Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov.

Marele premiu la categoria studenți a fost acordat către Mihai Pupăză, student la Master anul 1 la Universitatea Politehnica din Timișoara, pentru proiectul „Sistem automatizat de prototipare rapidă a plăcilor electronice”.

Anul acesta, 128 de elevi și studenți s-au înscris în program, iar câte 20 de proiecte din fiecare categorie s-au calificat în finală. Proiectele au fost evaluate în funcție de creativitate, inovație și aplicabilitate practică și au abordat o gamă variată de domenii, de la automatizarea proceselor industriale până la sisteme inteligente de control, transmit organizatorii.

„În ultimul deceniu, TeChallenge a transformat curiozitatea în experiență practică în domeniul ingineriei. Elevii și studenții care participă astăzi vor contribui la definirea modului în care industriile din România, inclusiv industria prelucrătoare, cea de proces și sectorul clădirilor, vor utiliza inteligența artificială și datele operaționale în anii următori. Prin colaborarea cu POLITEHNICA București, îi ajutăm pe tineri să își testeze ideile, să capete încredere și să își dezvolte competențele tehnice și de rezolvare a problemelor necesare pentru cariere cu valoare adăugată ridicată”, a declarat Mihai Brana, General Manager, Honeywell Technologies România.

„TeChallenge demonstrează forța parteneriatului autentic dintre mediul academic și industrie. Timp de zece ani, această competiție a funcționat ca un accelerator de talente, oferindu-le elevilor și studenților șansa de a trece de la teorie la prototip și de a demonstra că România are o generație excepțională de tineri inovatori. Misiunea noastră comună este să extindem acest ecosistem și să le oferim tinerilor toate resursele pentru a construi, aici, acasă, tehnologii care să transforme economia și industria”, a spus Mihnea Costoiu, Rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.

TeChallenge reunește instituții de învățământ tehnic, licee și universități, din București și din întreaga țară și stimulează creativitatea, inovația și pasiunea pentru învățare în rândul tinerilor.

Evenimentul este organizat de Honeywell România, în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.