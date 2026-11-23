Peste 100.000 de produse într-un singur magazin online sună, pe hârtie, ca argumentul suprem. Pentru un client care caută un ser sau un parfum de cadou, aceeași cifră poate însemna o seară pierdută între filtre, comparații și recenzii care se contrazic. Notino, retailerul online de beauty fondat în Cehia, a ales să construiască noua etapă a brandului tocmai pe această tensiune.

Platforma „Calm Down Beauty”, lansată pe 13 octombrie în 24 de piețe europene, continuă linia începută în 2016 cu „Today is yours” și mută accentul de pe inspirație pe decizie. Anunțul de lansare, preluat la vremea lui de presa de business și de marketing, a vorbit despre slogan, identitate vizuală și campanie. Pentru oricine conduce un magazin online, întrebarea mai interesantă e alta: ce înseamnă o asemenea promisiune în funcționarea de zi cu zi a unui retailer cu o ofertă atât de mare.

Repoziționarea nu vine dintr-o poziție defensivă. Potrivit datelor comunicate de companie, grupul a raportat venituri de 1,76 miliarde de euro în anul fiscal care a început în mai 2025 și s-a încheiat în aprilie 2026, în creștere cu 11,5%. România reprezintă aproximativ 7% din venituri și este a patra piață a grupului, după Polonia, Cehia și Italia. Pentru clienții de aici, campania rulează din octombrie, iar promisiunea ei se testează pe Notino.ro, acolo unde se iau efectiv deciziile de cumpărare.

Logica e ușor de urmărit. Într-o categorie în care aceleași branduri se găsesc la mai mulți retaileri, catalogul încetează să mai fie un avantaj suficient. Diferența se mută în timpul și efortul de care are nevoie clientul ca să ajungă la o decizie cu care să fie mulțumit. Marketingul are și un nume pentru problema pe care Notino încearcă să o rezolve, choice overload, situația în care prea multe opțiuni fac alegerea mai grea, iar cumpărătorul amână sau renunță. Chiar și recenziile, ani la rând răspunsul standard la nesiguranța clientului, ajung să adauge la zgomot atunci când un singur produs adună sute de păreri care se contrazic.

Felul în care a fost construită campania arată că nu e vorba de un exercițiu de sezon. Wieden+Kennedy a fost aleasă în urma unui pitch la care au participat mai multe agenții, iar regia i-a revenit fotografei americane Alex Prager, cunoscută pentru scene construite minuțios, în care viața de zi cu zi capătă o tentă ușor absurdă. Comunicarea trece astfel de la un registru predominant funcțional la unul construit pe situații pe care orice cumpărător online le recunoaște. Pentru începutul lui 2027 sunt deja anunțate spoturi și vizualuri noi.

Primele semne concrete se văd chiar pe site, în categoria în care presiunea alegerii e cea mai mare în această perioadă. Pagina de cadouri de Crăciun se deschide cu un îndemn luat direct din vocabularul campaniei, „Calm down”, și organizează recomandările după buget sau după tipul de personalitate al celui care primește cadoul. Separat, o ediție specială de cadouri, pregătită de redacția Notino, pornește tot de la tipuri de personalitate. Mutarea e discretă, dar spune mult despre filozofie. Cumpărătorul nu mai începe de la o listă de produse, ci de la omul căruia îi caută ceva.

Aceeași idee apare și în prima execuție de sezon a campaniei. Pe lângă spotul principal, lansarea a inclus de la început o variantă de Crăciun, iar vizualul de presă arată o femeie întinsă lângă un brad împodobit, ținând în echilibru un flacon de parfum, cu promisiunea că poți găsi cadoul potrivit fără să-ți strici meditația de dimineață. Pentru un retailer de beauty, decembrie e cel mai sever test pentru o platformă care vorbește despre decizii mai simple. E luna în care oamenii cumpără mai ales pentru alții, adesea cu foarte puține informații despre ce își doresc aceștia.