În spatele fiecărui business există o idee, multă muncă și nenumărate decizii luate pe parcurs. Dar chiar și cele mai bune produse sau servicii au nevoie de ceva în plus pentru a continua dezvoltarea: să ajungă la oamenii potriviți. Într-o piață în care atenția este tot mai greu de câștigat, vizibilitatea poate face diferența dintre o afacere greu de descoperit și una care își găsește mai ușor clienți, parteneri și oportunități de dezvoltare

94% dintre antreprenorii români consideră că vizibilitatea personală contribuie la creșterea încrederii și credibilității unei companii. În același timp, peste unul din cinci antreprenori spune că nici afacerea sa, nici el ca antreprenor nu sunt suficient de vizibili. Studiul „Percepția antreprenorilor români cu privire la importanța economică a vizibilității business-ului”, realizat de Frappe Digital pentru ING Bank România, arată că vizibilitatea a devenit o preocupare reală pentru antreprenorii care vor să își dezvolte afacerea.

Pentru a răspunde acestei nevoi tot mai prezente în rândul antreprenorilor, ING Bank România a lansat Next in Business, o platformă dedicată antreprenorilor, care îi ajută să își transforme vizibilitatea în oportunități de business. Platforma oferă instrumente de evaluare, resurse educaționale, acces la expertiză și oportunități de dezvoltare pentru antreprenorii care vor să își crească prezența în piață și să ajungă mai ușor la clienți și parteneri relevanți.

„Vizibilitatea este o decizie importantă: unde merită să fii prezent, ce să comunici și cum să transformi o recomandare sau o apariție online într-o oportunitate pentru business. Prin programul ING Next in Business, aducem într-un singur loc instrumente de evaluare, expertiză și contexte de învățare și conectare, cu accent pe lucruri pe care antreprenorii le pot aplica direct în activitatea lor”, spune Ștefania Cristescu, Senior Business Banking Marketing Expert, ING Bank România.

Next in Spotlight: de la vizibilitate la oportunități de business

Una dintre inițiativele platformei este Next in Spotlight, program dedicat antreprenorilor care vor să își crească vizibilitatea afacerii și să ajungă la mai mulți clienți, parteneri și oportunități de business. Next in Spotlight se adresează clienților business ING sau antreprenorilor care devin clienți ING Business Banking, conform condițiilor programului. Înscrierile sunt deschise până pe 30 noiembrie 2026.

La final, 30 de antreprenori vor fi selectați de un juriu profesionist. Ei vor beneficia de o sesiune foto-video profesională, cu materiale pe care le pot folosi în promovarea afacerii, de masterclass-uri și sesiuni aplicate cu specialiști, de feedback și exerciții practice pe teme precum comunicarea, brandul, digitalul și prezența publică. În plus, ei vor avea și oportunități de vizibilitate în ecosistemul ING și în campaniile asociate programului.

Sesiunile de masterclass vor fi susținute de Aneta Bogdan, FCIM, Managing Partner Brandient, Amalia Sterescu, Personal Brand Strategist, Eliza Rogalski, Founder & Head of Corporate Reputation, Rogalski Damaschin, Florin Ilie, Deputy CEO Business Banking, ING, Diana Oancea, Head of Performance Media, Dentsu, Silvia Dumitrașcu, Head of Digital Sales, ING, Raluca Georgescu, specialist și trainer internațional în digital marketing și e-commerce, Founder și CEO mth.digital, și Flavius Jakubowicz, Președinte AAFBR, antreprenor, expert financiar și fiscal. Temele abordate acoperă strategia de brand, personal branding, public speaking și media training, leadership și scaling up, digital advertising, digital sales, social media în business și cashflow pentru creștere.

Cum te poți înscrie

Antreprenorii interesați se pot înscrie în Next in Spotlight prin completarea formularului de aplicare și trimiterea unui scurt video de prezentare a afacerii. Aplicațiile vor fi analizate de un juriu care va evalua claritatea, autenticitatea, relevanța, potențialul și impactul businessului.

Pentru cei care vor să își evalueze nivelul actual de vizibilitate, ING pune la dispoziție și Visibility Check, instrumentul gratuit de autoevaluare dezvoltat împreună cu dentsu România, Rogalski Damaschin și Unlock Research. În baza răspunsurilor, antreprenorii își pot analiza nivelul actual de vizibilitate și pot identifica direcții concrete de dezvoltare.

Înscrierile pentru Next in Spotlight sunt deschise până la 30 noiembrie 2026, iar detalii despre program, calendar și procesul de aplicare sunt disponibile pe platforma Next in Business.

De ce contează vizibilitatea pentru creșterea unei afaceri

Potrivit studiului ING, 65% dintre antreprenori consideră că o vizibilitate mai mare îi poate ajuta să atragă clienți noi. În cazul soloprenorilor, procentul depășește 70%. În același timp, peste jumătate dintre companiile cu mai mult de 10 angajați asociază vizibilitatea cu oportunitatea de a construi noi parteneriate de business.

„Vizibilitatea este una dintre resursele pe care antreprenorii o pot valorifica pentru a accelera dezvoltarea unui business. Important este nu doar să fii prezent, ci să fii relevant pentru oamenii pe care vrei să îi atragi”, spune Eliza Rogalski, Managing Partner Rogalski Damaschin

Miza nu este doar notorietatea, ci capacitatea de a transforma atenția în oportunități concrete.

„Într-o economie din ce în ce mai competitivă, produsele bune sau serviciile de calitate nu sunt întotdeauna suficiente. Vizibilitatea joacă un rol esențial în modul în care un business își construiește încrederea, reputația și oportunitățile de creștere", spune Mircea Gheorghe, Strategy and Insights Director, dentsu Romania.

Însă vizibilitatea nu înseamnă doar să fii văzut. Pentru ca o afacere să crească, oamenii trebuie să înțeleagă rapid cine ești, ce faci și de ce ar trebui să te aleagă. Iar asta începe cu felul în care îți prezinți businessul.

„Un business poate avea o idee foarte bună, un produs valoros și oameni pasionați în spate, dar, fără un mesaj, o voce și canale de comunicare potrivite, riscă să rămână ca o piatră prețioasă ascunsă într-un sertar pe care puțină lume îl deschide”, spune Adina Vlad, Managing Partner, Unlock

Un business valoros merită să ajungă la oamenii pentru care a fost construit. Dacă ești pregătit să faci următorul pas, poți începe cu Visibility Check și înscrierea în Next in Spotlight până la 30 noiembrie 2026.

Articol susținut de ING