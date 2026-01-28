Un român și colegii săi au dezvoltat o brățară sport pe care o poartă Alcaraz, Sinner și Sabalenka. A fost interzisă la Australian Open

Startup-ul american WHOOP, care are și un român printre fondatori, a ajuns în mijlocul unei controverse în timpul turneului Australian Open, când liderii ATP, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, și numărul 1 în WTA, Aryna Sabalenka, au fost nevoiți să joace fără dispozitivele sportive, potrivit SkySports.

Carlos Alcaraz (Spania) a fost nevoit să dea jos dispozitivul WHOOP pe care-l purta la mână înaintea meciului său cu americanul Tommy Paul.

„Sunt regulile turneului, regulile ATP, regulile ITF, care spun că nu poți să joci cu această brățară la mână. (...) Nu puteam juca cu acest dispozitiv la mână, dar nu e mare lucru. Pur și simplu îl scoți și asta e”, a spus Alcaraz după ce l-a învins pe Paul, conform GOLAZO.

De asemenea, numărului 2 în ATP, Jannik Sinner (Italia), i s-a cerut să-și scoată brățara inteligentă, chiar dacă el voia, alături de echipa sa, să strângă date de performanță, care să fie folosite mai târziu în antrenament.

„Nu este pentru chestia live. Este mai mult despre [ceea ce] puteți vedea după meci. Acestea sunt date pe care am dori să le folosim și în sesiunile de antrenament, pentru că de aici poți exersa mai departe cu ritmul cardiac, câte calorii arzi, toate aceste lucruri”, a spus Sinners.

Aceeași situație a fost întâmpinată și de liderul WTA, jucătoarea Aryna Sabalenka (Belarus), „revoltată” de decizia turneului privind dispozitivele sportive.

„Motivul pentru care o foloseam pe teren este pentru că am primit un e-mail de la ITF cu aprobarea deplină de a utiliza acest dispozitiv. Nu știam că turneele de Grand Slam nu permit așa ceva. Nu înțeleg de ce, sincer, pentru că îl folosim tot anul. Folosim WHOOP la fiecare turneu WTA”, a spus bielorusa, cerând o reconsiderare a deciziei, potrivit Eurosport.

Publicația spaniolă AS explică faptul că dispozitivele „wearable” care pot transmite date în afara terenului și care permit comunicare externă sunt interzise în tenisul profesionist „pentru a preveni încălcările regulilor de antrenament și riscurile legate de pariuri”.

Despre WHOOP s-a mai scris pe StartupCafe.ro încă de când a ajuns la statutul de „unicorn” și când și-a triplat valoarea într-un an. Startup-ul este unul dintre cei mai valoroși producători de dispozitive purtabile care monitorizează activităţile sportive şi este un important dezvoltator de softuri de analiză de date legate de mişcare, lansat cu 14 ani în urmă în SUA.

Brățara colectează diferite date de sănătate, care mai apoi sunt transmise către aplicația de telefon, unde sportivii și antrenorii pot analiza datele, inclusiv legate de recuperare, somn și efort fizic, pe lângă ritmul cardiac și nivelul de oxigen din sânge.

Cei trei fondatori ai WHOOP sunt Will Ahmed, John Capodilupo și inginerul român Aurelian Nicolae, toți fiind absolvenți ai Harvard.

În total, startup-ul a strâns cel puțin 404 milioane dolari finanțări de-a lungul timpului, potrivit Crunchbase.

WHOOP l-a avut invitat și pe Cristiano Ronaldo într-un videoclip anul trecut, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro. Atunci, dispozitivul creat de startup a arătat că vârsta biologică a lui Ronaldo este cu 12 ani mai mică decât cea cronologică (28,9 vs 40 ani).