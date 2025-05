Cristiano Ronaldo, sfaturi despre sănătate și performanță sportivă, într-o discuție cu un startup cofondat de un român

Celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo a discutat recent cu Will Ahmed, directorul general al WHOOP, startup de tehnologie sportivă cofondat și de românul Aurelian Nicolae, despre rutina sa ca sportiv și a dat sfaturi pentru menținerea sănătății.

Dispozitivul creat de startup a arătat că vârsta biologică a lui Ronaldo este cu 12 ani mai mică decât cea cronologică (28,9 vs 40 ani), se arată în începutul videoclipului, lucru care se datorează mai multor factori.

Cristiano spune că somnul este „probabil cel mai important instrument pe care-l am”. Acesta spune că a fi consecvent în orele de somn pe care ți le propui este important.

„Când ești tânăr, te gândești că poți trăi mereu, că vei avea putere mereu, crezi că ești de neînvins. Dar, cu vârsta... Am un exemplu foarte bun în fotbal, pentru că în fotbal cererea fizică este mare, deci trebuie să gestionezi asta, trebuie să fii inteligent și să faci lucrurile într-un mod diferit. Deci învăț că, odată cu timpul, învăț prin experiența mea și ajustez de la an la an cererea fizică. Ca să răspund la întrebare, când ai 25 de ani nu este la fel ca atunci când ai 30, în special în fotbal”, a spus Ronaldo întrebat dacă la 25 de ani știa că somnul este un instrument important pentru un sportiv.