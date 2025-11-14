Rețeaua medicală românească MedLife, soluții proprii de inteligență artificială 

Rețeaua medicală privată MedLife, controlată de omul de afaceri Mihai Marcu, a implementat soluții proprii de inteligență artificială (AI),pentru analiza avansată a imaginilor și datelor medicale, potrivit unui comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Grupul românesc spune că „a accelerat dezvoltarea și implementarea propriilor soluții bazate pe inteligență artificială menite să susțină analiza avansată a imaginilor și datelor medicale”.

Aceste proiecte „contribuie la creșterea preciziei diagnosticului, la siguranța actului medical și la reducerea timpului de răspuns pentru pacienți”m susține MedLife.

Un „proiect definitoriu” îl reprezintă inițiativa pilot de cercetare în imagistică medicală demarat recent, în care medicii radiologi MedLife „lucrează cot la cot cu un algoritm AI antrenat să recunoască tipare subtile și să contribuie la redactarea unor rapoarte imagistice standardizate, complete și precise”.

Astfel, rețeaua de sănătate își propune „creșterea nivelului de precizie în stabilirea diagnosticului”.

„Cu o bază de aproape un milion de investigații RMN, acest proiect poziționează România în avangarda cercetării medicale private din regiune, demonstrând cum tehnologia poate amplifica expertiza umană fără a o înlocui” - susține MedLife.

„Inteligența artificială și soluțiile inovatoare deschid noi orizonturi, iar MedLife va fi acolo - nu doar ca utilizator de inovație, ci ca generator de progres medical, capabil să creeze valoare reală pentru pacienți, comunitate și întregul sistem de sănătate”, a declarat Mihai Marcu, președinte și CEO al Grupului MedLife.

Testare genetică la MedLife

De asemenea, compania accelerează direcția strategică de dezvoltare în domeniul medicinei personalizate, prin lansarea Longevity100+, „primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune”.

MedLife spune că vrea astfel să „democratizeze accesul la testarea genetică, mutând accentul de la tratarea bolilor aflate în stadii avansate către identificarea timpurie a riscurilor și prevenție”. Începând cu anul 2026, testarea genetică din cadrul programului va fi disponibilă publicului larg.

În primele nouă luni ale anului 2025, Grupul MedLife a înregistrat o cifră de afaceri consolidată pro-forma de peste 2,36 miliarde de lei, în creștere cu 19,5% față de aceeași perioadă a anului 2024. De asemenea, EBITDA pro-forma a înregistrat un avans important, situându-se cu 20,4% peste nivelul raportat în primele nouă luni ale anului trecut, potrivit sursei citate.

Cele mai importante avansuri au fost înregistrate pe diviziile de spitale (+39,2%) și clinici (+19,2%), urmate de laboratoare (+16,1%) și farmacii (+11,2%).

Compania a fost fondată la București, în anul 1996, de doctorița Mihaela Marcu. Ea a înțeles încă din perioada comunistă a României ce înseamnă un sistem medical privat de înaltă performanță, pentru că a plecat în Germania de Vest încă din anul 1986, soțul său fiind directorul Frankfurt-Bucharest Bank.

Compania medicală privată a cunoscut o creștere accelerată după anul 2004, de când conducerea business-ului a fost preluată de către fiul fondatoarei, Mihai Marcu (în vârstă de 54 de ani în prezent), care a renunțat atunci la o carieră bancară de succes.