Microsoft lansează inteligența artificială Copilot Health, pentru răspunsuri legate de sănătate

Gigantul american Microsoft calcă pe urmele partenerului şi rivalului OpenAI, lansând o versiune a propriului chatbot dedicată sănătăţii, potrivit News.ro.

Copilot Health este un „spaţiu separat şi sigur” în care utilizatorii pot pune întrebări legate de rezultatele în înregistrările medicale personale, spune compania.

Acelaşi AI poate fi folosit şi pentru a analiza datele colectate de accesorii purtabile cu funcţii de sănătate, precum ceasurile şi brăţările inteligente. Acesta este compatibil cu peste 50 de modele de astfel de accesorii.

Microsoft are grijă să menţioneze că noul Copilot Health nu trebuie folosit ca înlocuitor pentru doctor şi nu a fost creat pentru a sugera tratamente sau a oferi diagnostice medicale.

Compania promite însă explicaţii simple, pe înţelesul oamenilor de rând, pentru informaţii medicale personale, precum cele din analizele de sânge.

În SUA sunt disponibile şi funcţii suplimentare, precum importarea datelor medicale de la peste 50.000 de spitale şi alte instituţii de sănătate sau o funcţie de căutare a specialiştilor.

Microsoft promite intimitate celor care vor folosi noua facilitate, spunând că aceasta este separată de restul chatbot-ului şi datele nu vor fi folosite pentru antrenarea AI-ului.

Copilot Health, care va concura cu ChatGPT Health, lansat în urmă cu mai multe luni, va deveni disponibil treptat în perioada următoare.