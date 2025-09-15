Programul Rabla Auto 2025 demarează luni, 15 septembrie, cu etapa validării producătorilor auto. Când se lansează sesiunea pentru persoane fizice

Programul Rabla Auto 2025, care are alocat un buget de 200 milioane lei, se relansează luni, 15 septembrie, cu etapa validării producătorilor auto, iar la finalul lunii septembrie urmează să fie lansată și sesiunea pentru persoane fizice.

„Administrația Fondului pentru Mediu organizează în perioada 15 septembrie 2025, ora 10.00 - 17 septembrie 2025, ora 23.59, sesiune de validare a producătorilor, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice”, a anunțat recent Ministerul Mediului, pe pagina sa de Facebook.

Amintim că săptămâna trecută a apărut în Monitorul Oficial și Ghidul final de finanțare pentru Programul Rabla 2025.

Astfel, condițiile de participare în program, precum și documentele pe care trebuie să le depună producătorii/dealerii auto pot fi găsite în ghidul de finanțare al programului.

„De asemenea, la finalul lunii septembrie urmează să fie lansată și sesiunea pentru persoane fizice în cadrul Programului”, a mai precizat Ministerul Mediului.

Rabla pentru persoane fizice. Bugetul prevăzut inițial și bugetul final

Sesiunea Rabla pentru persoane fizice 2025 era programată pentru 19 iunie, la ora 10.00, dar lansarea acesteia s-a suspendat.

Pentru persoanele fizice, suma alocată sesiunii de înscriere era de 610 milioane de lei. Ulterior, printr-o ordonanță de urgență s-a stabilit ca bugetul final alocat programului să fie de 200 milioane de lei.

Astfel, valoarea ecotichetului este:

18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou hibrid;

10.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Solicitantul poate obține în cadrul unei sesiuni de înscriere unul sau două ecotichete, în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, potrivit Ghidului final de finanțare.

Nu se pot cumula două ecotichete pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziționat.

Finanțarea acordată în cadrul programului nu se cumulează și/sau nu este complementară cu alte programe care finanțează achiziționarea autovehiculelor noi.

Cuantumul ecotichetului se scade de către producătorul validat din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar. Valoarea finanțării nu poate depăși 50% din prețul de comercializare al autovehiculului nou-achiziționat prin program.

---

Citește și: