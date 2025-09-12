Oficial Rabla Auto 2025: Ghidul final de finanțare

Ghidul final de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025, care va avea un buget de 200 de milioane de lei, de trei ori mai mic decât cel prevăzut inițial (610 milioane lei), și care urmează să fie lansat în luna septembrie, după cum a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), a apărut în Monitorul Oficial.

Este vorba despre Ordinul nr. 2369/2025 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice, publicat joi în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, valoarea finanțării acordate pentru achiziționarea unui autovehicul electric a fost stabilită la 18.500 lei, în timp ce valorile celorlalte tipuri de ecotichete rămân neschimbate.

Așadar, cuantumul ecotichetului este de:

a) 10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete;

pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete; b) 12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; c) 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; d) 18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Solicitantul poate obține în cadrul unei sesiuni de înscriere unul sau două ecotichete, în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate.

Nu se pot cumula două ecotichete pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziționat.

Finanțarea acordată în cadrul programului nu se cumulează și/sau nu este complementară cu alte programe care finanțează achiziționarea autovehiculelor noi.

Cuantumul ecotichetului se scade de către producătorul validat din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar. Valoarea finanțării nu poate depăși 50% din prețul de comercializare al autovehiculului nou-achiziționat prin program.

Condițiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de solicitant, la momentul înscrierii în program

Poate beneficia de finanțare solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are domiciliul/reședința în România;

b) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local unde are domiciliul/reședința, conform prevederilor legale în vigoare;

c) nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

d) se angajează să predea către un colector autorizat un autovehicul uzat aflat în proprietatea sa ori a cedentului;

e) se angajează să radieze din evidența circulației autovehiculul uzat.

Reguli și documente necesare pentru înscrierea în program

AFM demarează sesiunea de înscriere a solicitanților în aplicație la data menționată în dispoziția președintelui AFM.

Înscrierea solicitantului se realizează prin încărcarea în aplicație a următoarelor documente:

a) cererea de finanțare, descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și, ulterior, încărcată fără a fi semnată;

b) actul de identitate care atestă identitatea și domiciliul/reședința în România, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate la momentul înscrierii;

c) document suplimentar care să ateste domiciliul solicitantului, în situația în care acesta are carte de identitate electronică. Acest document poate fi, după caz: un certificat de atestare a domiciliului, emis de direcția de evidență a persoanelor, un act notarial sau contractual, cum ar fi un contract de utilități, un extras de carte funciară ori un contract de închiriere;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul/reședința, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

Înscrierea solicitantului minor se realizează de către reprezentantul legal al acestuia prin încărcarea în aplicație a CNP-ului solicitantului minor și a următoarelor documente:

a) certificatul de naștere/cartea de identitate a minorului;

b) cartea de identitate a reprezentantului legal;

c) document suplimentar care să ateste domiciliul minorului/reprezentantului legal, în situația în care acesta are carte de identitate electronică. Acest document poate fi, după caz: un certificat de atestare a domiciliului, emis de direcția de evidență a persoanelor, un act notarial sau contractual, cum ar fi un contract de utilități, un extras de carte funciară ori un contract de închiriere;

d) actul administrativ/sentința judecătorească cu privire la reprezentarea minorului, după caz;

e) documentele emise pe numele minorului sau al reprezentantului legal.

Înscrierea solicitantului în program se consideră finalizată în momentul în care au fost îndeplinite cele două cerințe, după caz, după parcurgerea tuturor pașilor din aplicație și după exprimarea acordului privind acceptarea declarațiilor implicite și a termenilor și condițiilor de utilizare a aplicației.

La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate până la concurența bugetului alocat sesiunii de înscriere.

În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de șasiu a autovehiculului uzat și încarcă în aplicație următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat;

b) cartea de identitate a autovehiculului uzat;

c) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;

d) declarația cedentului, întocmită conform anexei nr. 4, în situația în care există cedent;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele cedentului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, nu mai vechi de 30 de zile la momentul încărcării acestuia în aplicație, în situația în care există cedent;

f) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material și teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui și/sau prenumelui, după caz;

g) documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reședință, eliberat de către autoritatea competentă material și teritorial, în situația în care adresa de domiciliu ori de reședință înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare și în cartea de identitate a autovehiculului uzat, sau prezentarea unei declarații pe propria răspundere care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reședință, semnată de către solicitant sau de cedent, după caz.

Suplimentar, în cazul proprietarului care a dobândit autovehiculul uzat prin moștenire, solicitantul încarcă în aplicație:

a) certificatul de moștenitor;

b) sentința civilă definitivă;

c) împuternicirea notarială prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou, atunci când certificatul de moștenitor ori sentința civilă atestă existența mai multor moștenitori.

Suplimentar, în cazul proprietarului care a dobândit autovehiculul uzat ca urmare a unei decizii judecătorești, partaj sau donație, după caz, solicitantul încarcă în aplicație documentul doveditor.

Documentele încărcate atestă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la momentul înscrierii în aplicație.

În cazul certificatelor de atestare fiscală emise în format electronic, vor fi încărcate în aplicație fișierele recepționate, cu semnătura digitală a instituției emitente, astfel cum au fost emise și transmise solicitantului.

