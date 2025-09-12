Producători și importatori auto, despre programul Rabla 2025: Trebuie să fie un instrument de transformare, nu o schemă care repetă greşelile trecutului

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) este „profund nemulţumită” de modul în care a fost gestionată dezbaterea publică pentru programul Rabla 2025.

Potrivit asociaţiei, România are nevoie de un program Rabla care „să fie un instrument real de transformare, nu o schemă care repetă greşelile trecutului”. Astfel, APIA cere un program eficient, echilibrat şi curajos, care „să pună electromobilitatea acolo unde îi este locul: în centrul politicilor de mediu şi de transport ale României”, potrivit News.ro.

„Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) îşi exprimă profunda nemulţumire faţă de modul în care a fost gestionată dezbaterea publică pentru programul Rabla 2025. Deşi procesul de consultare trebuia să fie un mecanism real de integrare a expertizei industriei în politica publică, în realitate, acesta s-a dovedit a fi doar un exerciţiu formal, fără consecinţe practice. În ciuda numeroaselor observaţii transmise în scris, a documentelor tehnice fundamentate şi a discuţiilor purtate în cadrul consultării oficiale, niciuna dintre propunerile de fond nu a fost preluată”, se arată într-un comunicat de presă al asociaţiei.

APIA a avut şi o întâlnire directă cu ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în cadrul căreia a prezentat „argumente detaliate şi soluţii concrete, inclusiv necesitatea majorării ecotichetului pentru vehicule electrice la 27.500 lei.

„Am apreciat deschiderea şi tonul constructiv al dialogului, însă ghidul final publicat dovedeşte că aceste argumente au fost în cele din urmă ignorate. Practic, documentul rămâne neschimbat faţă de versiunea iniţială, ceea ce transmite un semnal îngrijorător: vocea specialiştilor şi a pieţei auto nu contează în procesul decizional”, precizează asociaţia, menţionând că nivelul ecotichetului pentru vehicule electrice a rămas la 18.500 lei.

„Pe hârtie, asta ar însemna că, din cele 120 milioane lei alocate, s-ar putea finanţa un număr mai mare de maşini. În realitate însă, experienţa ultimului an este clară: cererea a fost slabă, bugetul a rămas neconsumat, iar electromobilitatea a stagnat”, precizează APIA.

Asociaţia atrage atenţia că menţinerea aceluiaşi nivel de sprijin „va conduce, inevitabil, la acelaşi rezultat - bani blocaţi în conturi, în loc de maşini electrice noi pe şosele”.

Potrivit sursei citate, industria auto a venit cu o propunere clară şi fundamentată: majorarea ecotichetului la 27.500 lei pentru vehicule electrice şi pe hidrogen şi repartizarea a 70% din buget (140 milioane lei) pentru electrice şi plug-in hibride, restul de 60 milioane lei pentru celelalte tehnologii.

„Suntem conştienţi că nici în acest scenariu nu s-ar fi consumat integral bugetul. Însă, diferenţa majoră este că, printr-un sprijin mai puternic, penetrarea pieţei ar fi fost net superioară, iar electromobilitatea ar fi primit şansa de a intra pe o traiectorie de creştere”, menţionează comunicatul citat.

APIA consideră, în ceea ce priveşte predictibilitatea programului pe termen mediu şi lung, că „doar printr-un calendar clar şi stabil consumatorii şi companiile îşi pot planifica investiţiile, iar industria îşi poate adapta strategiile”.

„Ministerul a fost de acord, în principiu, că predictibilitatea este esenţială şi a promis discuţii viitoare dedicate acestui subiect. Totuşi, dacă aceste promisiuni nu se vor transforma în măsuri concrete, încrederea industriei în dialogul cu autorităţile va fi grav afectată”, se mai arată în comunicatul citat.

Concluzia APIA este că România are nevoie de un program Rabla care să fie „un instrument real de transformare, nu o schemă care repetă greşelile trecutului”, aşa încât asociaţia cere „un program eficient, echilibrat şi curajos, care să pună electromobilitatea acolo unde îi este locul: în centrul politicilor de mediu şi de transport ale României”.

