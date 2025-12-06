Fonduri europene de câte 100.000-300.000 EUR pentru întreprinderi sociale: Perioada de înscrieri la finanțare pentru administratorii de grant PTJ din 3 județe

Din data de 28 ianuarie 2026 se va deschide sesiunea în care ONG-urile, universitățile și primăriile din 3 județe vor putea depune proiecte pentru a obține finanțări nerambursabile în valoare totală de 27 de milioane de lei, din care vor distribui apoi granturi de câte 100.000-300.000 EUR unor antreprenori de economie socială, în cadrul Programului de Tranziție Justă 2021-2027, finanțat din Politica de coeziune a Uniunii Europene.

Pe scurt, această finanțare europeană se derulează în 2 etape: Etapa 1 - administratorii de granturi (ONG-uri, primării, universități) fac proiecte mari (de minimum 2 milioane EUR fiecare). Etapa 2 - în cadrul acestor proiecte sunt atrase persoane fizice eligibile, care își lansează întreprinderi sociale și primesc, din proiectele mari, granturi de câte 100.000-300.000 EUR pentru investiții și angajări.

Recent, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și antreprenorialului” componenta „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, din cadrul Programului Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027.

Eligibile sunt județele Gorj, Dolj, Hunedoara și zona Valea Jiului.

Scopul final: atragerea cât mai multor persoane în oportunitatea de a deveni antreprenori de economie socială, stimularea și diversificarea mediului socio-economic, implicarea multidisciplinară a potențialului grup țintă, ajutând persoanele afectate de procesul de tranziție la nivelul celor trei județe, inclusiv ITI Valea Jiului să depășească situația atât la nivel profesional cât și la nivel social.

Organizațiile care vor să devină administratori de grant vor putea depune proiectele în sistemul MySMIS2021 în perioada 28.01.2026, ora 16.00 - 02.03.2026, ora 16.00. Autoritatea de management poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

În cadrul acestui apel, proiectele se pot implementa cu solicitant unic sau în parteneriat cu unul sau mai mulți parteneri.

Solicitanții eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” sunt:

Instituțiile de învățământ superior, cu sediul în zona vizată de apel, acreditate conform prevederilor legale în vigoare;

Unități administrativ teritoriale locale și/sau județene cu capacitate administrativă, tehnică, juridică și financiară în domeniul programelor cu finanțare nerambursabilă;

Organizații neguvernamentale (ONG) cu experiență în domeniul economiei sociale, constituite conform legislației naționale în vigoare referitoare la asociații și fundații, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Parteneriate între oricare dintre aceste entități sunt eligibile, cu mențiunea că dacă parteneriatul este constituit dintre o entitate publică și o entitate privată calitatea de lider o poate avea doar entitatea publică.

Bugetul total disponibil este de 27.073.357 EUR, din Fondul de Tranziție Justă al Uniunii Europene și de la Bugetul de Stat. banii sunt împărțiți pe patru apeluri:

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, PTJ - Prioritatea 1 Gorj - 9.000.000 EUR.

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara - 7.847.682 EUR.

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara ITI Valea Jiului- 4.225.675 EUR.

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, PTJ - Prioritatea 3 Dolj - 6.000.000 EUR.

Din acești bani, organizațiile care vor deveni administratori de grant, vor derula proiecte mari, cu valoare minimă a finanțări nerambursabile de câte 2 milioane EUR și valoare maximă a ajutoarelor până la plafonul bugetului alocat pe apel.

Proiectele mari vor fi derulate timp de 3 ani, iar în cadrul acestora vor fi atrase persoane fizice, care vor să devină antreprenori de economie socială.

Cel mult 30% din bugetul proiectului mare administratorul de granturi va folosi pentru acțiuni de sprijin pentru înființarea de noi intreprinderi sociale pentru persoane cu spirit antreprenorial, inclusiv aflate în grupurile vulnerabile afectate de procesul de tranziție care doresc să înființeze astfel de întreprinderi. Acțiunile de sprijin se referă la formare în competențe antreprenoriale și dezvoltare planuri de afaceri, tutorat / mentorat, asistență / consiliere, role models etc, inclusiv prin activarea potențialului antreprenorial al unor persoane apaținând grupurilor dezavantajate, incluisv femei.

Minimum 70% din valoarea totală a proiectului va fi alocată granturilor pentru înființarea întreprinderilor sociale (cheltuieli care fac obiectul ajutorului de minimis).

Din acești bani, viitoarele întreprinderi sociale vor putea primi granturi de câte 100.000-300.000 EUR. Antreprenorii sociali vor trebui să asigure și ei din propriul buzunar cel puțin 5% din cheltuielile eligibile aferente ajutorului.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis (întreprindere socială) va trebui să angajeze numărul minim de persoane pe care s-a obligat sa le angajeze, conform planului de afaceri, dar nu mai puțin de 2 locuri de muncă. Locurile de munca nou create trebuie sa fie cu echivalent normă de lucru întreagă și pe perioadă nedeterminată. Nu se acceptă angajarea aceleiași persoane la mai mult de o întreprindere socială înființată în cadrul aceluiași proiect sau la alte proiecte gestionate de către același administrator de schemă de ajutor de minimis în cadrul prezentului apel.

În cazul în care în perioada menționată locul/locurile de muncă create în cadrul întreprinderilor nou înființate se vacantează, beneficiarul de ajutor de minimis va avea un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri.

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social în zona vizată de apel.

Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în zonele vizate de apel, Gorj, Hunedoara, inclusiv microregiunea ITI Valea Jiului și Dolj. Prin excepție, pot face parte din persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate persoane care nu au domiciliul in regiunea de implementare dar care poate dovedi ca a fost afectată de procesul de transformare al unei economii din regiunea in cauză și dorește să lucreze într-o întreprindere de economie sociala în regiunea de implementare.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze în cadrul întreprinderilor nou înființate numărul minim de persoane pe care s-a obligat să le angajeze, la cel târziu 4 luni de la semnarea contractului de subvenție.

În situația în care termenul de angajare (4 luni de la semnarea contractului de subvenție) nu este respectat, se va aplica o corecție financiară, după cum urmează:

25% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 1 lună;

50% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 2 luni;

75% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 3 luni;

100% din valoarea ajutorului financiar aferent planului de afaceri pentru o întârziere mai mare de 3 luni.

Locurile de muncă nou create în cadrul întreprinderilor sociale vor trebui menținute ocupate pe o perioada de implementare de 24 luni de la data semnării contractului de subvenție, precum și pe o perioada obligatorie de minim 12 luni in perioada de durabilitate a proiectului.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Persoanele juridice de drept privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:

acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;

alocă minimum 90% din profitul/excedentul realizat scopului social şi rezervei statutare;

se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

aplică principiul echităţii sociale faţă deangajaţi şi administratori asigurând niveluri de salarizare/remunerare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Descarcă de AICI Ghidul solicitantului, schema de ajutor de minimis și celelalte anexe relevante în acest program.

