VIDEO. „Am fost ciclist 15 ani în București, dar n-am convins pe nimeni să meargă cu bicicleta”. Victor încearcă să reducă riscurile pentru bicicliști, cu aplicația Defensive Pedal

Un antreprenor român construiește o aplicație de mobil, cu inteligență artificială, prin care încearcă să reducă riscul de accidente pentru bicicliști în orașe și să-i suie în șa și pe cei cărora acum „le este frică” să meargă pe bicicletă, în traficul sălbatic din marile orașe. „Am fost ciclist 15 ani, în fiecare zi, în București, dar n-am convins pe nimeni să meargă cu bicicleta”, spune Victor Rotariu, fondatorul aplicației Defensive Pedal, la podcastul realizat de StartupCafe în cadrul proiectului „EuSEE-Advancing EU Cohesion Coverage Across South-East Europe”.

Victor Rotariu (39 de ani) este absolvent de Matematică și de Psihologie și a lucrat în publicitate și strategie. Anul trecut a renunțat la jobul de corporatist și a lansat, alături de prietena sa, Oana Leța (36 de ani), startup-ul „Pedala Defensivă” sau „Defensive Pedal”, pentru că țintește extinderea internațională de la bun început.

Pe Victor l-am găsit la Budapesta, unde a reprezentat România la gala „EIT Innovation Awards 2025”, organizată de Institutul European pentru Inovație și Tehnologie, o organizație a Uniunii Europene care acordă finanțări și asistență startup-urilor tech din Europa.

Poate dacă merg pe bicicletă, și cei mai ignoranți turiști străini ar trebui să termine cu vechea confuzie „Budapest-Bucharest”. Budapesta are vreo 200 km de piste pentru biciclete, în timp ce Bucureștiul abia adună vreo 56 km, dacă nu sunt mașini parcate aiurea pe acolo. Nici jumătate nu pot fi folosite în siguranță, potrivit Buletin de București. Bine, ungurii au TVA 27%, noi avem 21%, dar să ne întoarcem la bicicletele noastre.

În vestul Europei, orașele îi încurajează pe oameni să lase mașinile și să se suie pe bicicletă, să descongestioneze traficul și să facă aerul mai respirabil un pic. Bucureștiul nostru parcă o ia în sens invers: îi descurajează și pe bicicliștii cei mai hotărâți și-i sperie pe șoferii și pietonii care poate ar vrea să adopte transportul velo în oraș.

„Am fost ciclist 15 ani, în fiecare zi, în București, dar n-am convins pe nimeni să meargă cu bicicleta” – explică Victor Rotariu (nume predestinat, parcă) de ce s-a apucat să construiască o aplicație pentru siguranța cicliștilor.

„Bucureștiul este o provocare și cumva acesta este și motivul pentru care am început aici. Dacă reușim în București, putem probabil în orice oraș din Europa” – crede el.

Defensive Pedal oferă o hartă pe telefonul mobil, ca la Google Maps, dar în loc să-ți arate drumul cel mai rapid, îți indică ruta cea mai sigură cu bicicleta. Cum e „moda” acum, aplicația românească integrează și o tehnologie de inteligență artificială pentru optimizare, iar în viitor AI va ajuta la identificarea unor aspecte pentru a face călătoria pe două roți mai sigură.

Serviciul se bazează însă pe oameni. Utilizatorii dau feedback și ajută la strângerea de date pentru rute mai sigure și la raportarea punctelor de pericol (danger spots). Iar Bucureștiul e roșu aproape complet pe harta de danger spots de pe Defensive Pedal.

Sunt 27 de factori de risc luați în calcul de aplicație, în evaluarea unei rute pentru biciclete.

„Factorii de risc sunt lucruri cum ar fi lățimea benzii. Dacă banda este mai îngustă, atunci e mai probabil ca șoferul, care nu poate să aștepte, să te depășească, să te atingă sau doar să te sperii tu și să cazi într-o parte. Sensurile giratorii sunt foarte bune pentru mașini, dar foarte periculoase pentru cicliști, mai ales dacă sunt multiple benzi, fiindcă nu poți să știi că chiar îți va da prioritate mașina.Tuneluri, poduri sunt foarte periculoase”- a explicat antreprenorul.

Momentan, aplicația lui Victor și a Oanei este „în probe”, cu 200 de voluntari „care își asumă riscul să testeze o aplicație beta”.

După ce va fi gata, antreprenorul român crede că o va putea extinde mai întâi în toată Europa, unde mizează pe o piață de 200 de milioane de utilizatori, nici mai mult nici mai puțin

„Estimăm că potențialul este foarte mare, undeva pe la 200 de milioane de potențiali utilizatori în toată Europa. Pentru fiecare ciclist pe care îl vezi pe stradă acum există șase alte persoane care ar vrea să meargă pe bicicletă, însă le este frică. Și noi tocmai pe ei îi ajutăm să facem mai sigur mersul pe bicicletă” – spune Victor Rotariu.

Cum vrea Victor să facă bani cu aplicația Defensive Pedal

Ca model de business, startup-ul explorează cel puțin 3 fluxuri de venituri:

B2C (pentru consumatori) – abonamente plătite de bicicliști. Aplicația va fi disponibilă în sistem freemium, cu o variantă gratis, la care se adaugă funcționalități plătite, cu două plafoane de preț, de 3 euro și 5 euro.

Aplicația va fi disponibilă în sistem freemium, cu o variantă gratis, la care se adaugă funcționalități plătite, cu două plafoane de preț, de 3 euro și 5 euro. B2G (pentru autorități) și B2B (pentru companii). Aplicația poate oferi date spațiale interesante și utile autorităților locale care vor să dezvolte anumite sistematizări. La rândul lor, firmele, cum sunt cele din HoReCa, pot folosi datele din teren pentru a determina traficul potențial al unui local.

Aplicația poate oferi date spațiale interesante și utile autorităților locale care vor să dezvolte anumite sistematizări. La rândul lor, firmele, cum sunt cele din HoReCa, pot folosi datele din teren pentru a determina traficul potențial al unui local. Vânzarea de certificate de emisii de carbon. Aici ar fi tot un sistem B2B, pentru că industriile poluante sunt nevoite să cumpere certificate de emisii de carbon, generate de organizațiile care, prin activitatea lor, contribuie la reducerea poluării cu CO2. Iar o aplicație care ajută la adopția transportului velo poate contribui la un aer mai curat.

Până atunci, mai e destul de „pedalat”. Iar în timpul ăsta Victor și Oana „pedalează” pe banii lor. Fondatorii au investit din buzunar undeva până în 20.000 de euro. Au beneficiat și de sprijin prin EIT Community Hub în România, parte a rețelei EIT. Anul acesta, Defensive Pedal a fost premiată și de compania de livrări Glovo cu 3.000 de euro, în cadrul acceleratorului Tech Catalyst 2025.

Pe viitor, aplicația românească de ciclism își propune să atragă fonduri europene prin EIT, dar și prin EIC (Consiliul European pentru Inovare). Fondatorii Defensive Pedal sunt în discuții și cu un investitor individual de tip business angel și, în ianuarie 2026, urmează să lanseze și o campanie de crowdfunding.

Pentru campania de multifinanțare au apelat la platforma de crowdfunding Consolid8 și au semnat un acord cu Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest. Dacă reușesc să adune 10.000 EUR de la donatorii din campania de crowdfunding, ADR Nord-Vest mai pune încă 10.000 EUR din bani europeni.

E vorba de fonduri europene prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, parte a Politicii de Coeziune a UE.

„Proiectele selectate își vor lansa campania pe platforma Consolid8, unde pot strânge minimum 50% din bugetul proiectului (buget maxim: 20.000 EUR). Este un prim pas care validează ideea direct în fața clienților și susținătorilor. Cei care reușesc să mobilizeze comunitatea și să atingă pragul stabilit vor putea aplica, în 2026, pentru finanțare suplimentară din Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. Practic, este o dublă validare: din partea pieței și din partea fondurilor europene” - a explicat ADR Nord-Vest cum funcționează unul dintre apelurile sale de crowdfunding, CROWD4SME-NW.

Urmărește tot interviul cu Victor Rotariu: