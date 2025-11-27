Ministrul Finanțelor: „Se îngheață procedura de suspendare a fondurilor europene” pentru România

Comisia Europeană a înghețat o procedură de suspendare a fondurilor europene din cadrul Financiar Multianual 2021-2027 pentru România, în cadrul procedurii de deficit excesiv, a anunțat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„În primul rând este vorba de analiza Comisiei Europene, pachetul de toamnă din cadrul semestrului european, care a fost publicată zilele trecute, în care România a fost evaluată conform, pozitiv” - a spus Nazare, într-o conferință.

El a explicat că procedura de suspendare a fondurilor europene, inclusiv din Politica de Coeziune a UE, fusese declanșată în iunie 2025 printr-o decizie a Comisiei Europene.

„Este pentru prima oară în acest an când Comisie Europeană face acest tip de evaluare și cred că la nivel simbolic e foarte importantă, în primul rând, pentru că închidem un ciclu în care România era evaluată neconform. Iar acest ciclu a început undeva în iunie 2024, atunci prin decizia Consiliului. S-a consemnat această procedură în cadrul procedurii de deficit excesiv, după care s-a continuat la începutul anului 2025. În ianuarie-aprilie ne-au fost cerute rapoarte, Comisia n-a primit acele rapoarte, iar în decizia din iunie s-a început efectiv procedura de suspendare a fondurilor europene, o premieră pentru toate statele membre, în care a fost inclusă România”, a explicat ministrul.

Zielele trecute, însă, Comisia Europeană a înghețat procedura de suspendare a fondurilor europene pentru România, dar în primăvara anului 2026 este așteptată o evaluare a Bruxelles-ului.

„Prin decizia publicată zilele trecute de Comisia Europeană, practic închidem acest ciclu în care România putea să piardă, sau îi puteau fi suspendate fonduri europene. Se îngheață procedura de suspendare a fondurilor europene, ceea ce este un beneficiu. Știm clar că nu o să mai avem această chestiune pentru 2026. Am eliminat această procedură, ea nu va mai continua nici în Parlamentul European, unde era începută. Deci, practic, va fi înghețată și o evaluare a Comisiei Europene se va face în primăvară, asupra acestui subiect și asupra indicatorilor macroeconomice ai României”, a spus Nazare.

Decizia Comisiei Europene de a îngheța procedura de suspendare a fondurilor UE pentru România apare în contextul în care Guvernul Bolojan a adoptat o serie de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, inclusiv majorarea TVA de la 19% la 21% de la 1 august 2025. Pe 2024, România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, conform metodologiei ESA (folosită de UE).

Până în prezent, România a absorbit aproximatov 18% din fondurile europene alocate prin Politica de Coeziune, pentru perioada de programare 2021-2027, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Pe perioada de programare 2021-2027, România are alocați 31 de miliarde de euro din bugetul UE, prin Politica de Coeziune.