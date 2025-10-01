UPDATE. Startup Nation 2025: Azi, 1 octombrie, de la ora 10.00, este programată deschiderea sesiunii de înscriere la finanțarea de 50.000 EUR

Miercuri, 1 octombrie, de la ora 10.00, este programată deschiderea sesiunii de înscriere a firmelor nou înființate de absolvenții de cursuri la finanțarea de maximum 250.000 de lei (aproape 50.000 EUR), în cadrul programului Startup Nation 2025, potrivit unui anunț anterior al Ministerului Economiei.

UPDATE: 01.10.2025, ora 15.00: În primele 5 ore de la deschiderea secțiunii pentru înscrierea persoanelor juridice, nu s-a înscris nicio firmă la finanțare. Reamintim că sesiunea este programată să dureze 45 de zile lucrătoare. Se pot înscrie doar firmele nou-înființate de către cursanții care au absolvit deja cursurile de antreprenoriat Startup Nation 2025.

---

Știrea inițială:

Începând cu 1 octombrie 2025, ora 10.00, s-a deschis aplicația electronică de înscriere la finanțare a persoanelor juridice în cadrul programului Startup Nation 2025: https://minimis.imm.gov.ro .

Formularul electronic de înscriere la finanțare a societăților nou-înființate de către absolvenții cursurilor de formare antreprenorială va fi activ timp de 45 de zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere și până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului și definitivarea tuturor modulelor de cursuri, pentru a oferi șanse egale tuturor absolvenților cursurilor de formare antreprenorială.

Bugetul total al Programului Startup Nation 2024 reprezintă echivalentul în lei al sumei de 446.185.295 euro, calculat la cursul InforEuro din luna august 2024. Un procent de 85% sunt fonduri europene și restul de 15% sunt din bugetul de stat.

Beneficiari (persoane fizice) eligibili la Pilonul I Startup Nation 2024:

La Pilonul I, vor putea obține cursuri de antreprenoriat și, eventual, ajutor financiar „tinerii sub 30 de ani — persoană cu vârsta între 18 ani și până în 30 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în aplicația electronică aferentă Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION — ROMÂNIA” ediția 2024, pentru a participa la activitățile programului, indiferent de statutul pe piața muncii, inclusiv persoana reîntoarsă în țară”. Aici intră inclusiv românii care se întorc din diaspora și își fac firmă în România.

Bugetul total pentru pilonul I este de 295.750.000 euro, din care:

pentru regiunea București-Ilfov, 29.750.000 euro,

pentru restul țării, 266.000.000 euro.

În cadrul componentei specifice pilonului I — Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor se are în vedere asigurarea accesului la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale pentru un număr estimat de 25.000 de persoane fizice eligibile. Minimum 10% din persoanele fizice sprijinite pentru participarea la cursuri vor fi persoane ce aparțin minorității rome. Încadrarea în categoria de persoane aparținând minorității rome se realizează pe bază de declarație pe propria răspundere.

În cadrul pilonului I se finanțează (cu maximum 50.000 EUR fiecare) un număr estimat de 5.250 de întreprinderi înființate. Întreprinderile vor crea prin intermediul programului un număr estimat de 10.500 locuri de muncă.

Beneficiari eligibili la Pilonul II Startup Nation 2024:

tineri cu vârsta de peste 30 de ani — persoană cu vârsta între 30 de ani și până în 35 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în aplicația electronică aferentă programului, indiferent de statutul pe piața muncii, inclusiv persoana reîntoarsă în țară; persoane în căutarea unui loc de muncă — astfel cum sunt definite la art. 5 pct. III din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară; șomer — astfel cum este definit în art. 5 pct. IV din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară; șomer de lungă durată — astfel cum este definit la art. 5 pct. IV ind. 2 din Legea nr. 76/2002, inclusiv persoana reîntoarsă în țară; persoane inactive — persoanele care nu fac parte din forța de muncă, respectiv care nu sunt nici ocupate, nici șomere, inclusiv persoana reîntoarsă în țară; persoane din grupurile dezavantajate pe piața muncii — persoane cu nivel scăzut de instruire, ultimul nivel de școlarizare absolvit fiind ISCED 2 ( învăţământ gimnazial - n.r.), persoane cu dizabilități, persoane din comunitățile supuse riscului de excluziune socială, persoane din zonele rurale, persoane eliberate din detenție, tineri postinstituționalizați, inclusiv persoana reîntoarsă în țară.

Bugetul total pentru pilonul II — Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului reprezintă echivalentul în lei al sumei de 150.435.295 euro.

Bucureștiul și județul Ilfov sunt excluse de la finanțarea din Pilonul II Startup Nation 2024.

În cadrul pilonului II se are în vedere asigurarea accesului la cursuri de antreprenoriat pentru un număr estimat de 4.600 de persoane fizice eligibile. De asemenea, se finanțează un număr estimat de 2.500 de întreprinderi înființate. În cadrul acestor firme se vor crea un număr estimat de 5.000 de locuri de muncă.

Condiții de eligibilitate a firmelor

procedura de implementare prevede, mai departe, condițiile pe care vor trebui să le îndeplinească și firmele cu care vor aplica la finanțare persoanele fizice care vor ieși din etapa de cursuri de firmare antreprenirială.

Astfel, vor putea beneficia de ajutor financiar nerambursabil societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc la data completării formularului de înscriere, o serie de criterii de eligibilitate, printre care:

a) sunt considerate întreprinderi autonome, legate(asociate), partenere;

b) au capital social integral privat;

c) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

d) codul CAEN Rev. 3 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat până la momentul plății, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

e) nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

f)

(1) Nu au depășit plafonul de minimis de 300.000 Euro pe durata ultimilor 3 ani pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

(2) Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

(3) Perioada de 3 ani care trebuie luată în considerare ar trebui evaluată în mod continuu. Pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 ani.

(4) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la lit. f) alin. (1) după caz, respectivul ajutor nou nu beneficiază de dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2023/2831 al Comisiei din 15 decembrie 2023.

(5) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, pentru a se stabili dacă orice nou ajutor de minimis acordat întreprinderii noi sau întreprinderii care achiziţionează depăşeşte plafonul prevăzut la alineatul (1), se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate oricăreia dintre întreprinderile care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legale.

(6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(7) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2023/28322 al Comisiei, în limita plafonului maxim cumulat de 1.050.000 euro.

(8) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2023/2832 pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1408/20133 și (UE) nr. 717/20144 ale Comisiei în limita plafonului relevant prevăzut la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 2023/2832.

(9) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.

(10) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

g) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

h) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMT / alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile și penalitățile aferente;

i) asigură o cofinanțare în procent de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării ajutorului;

j) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a menține activitatea pe o perioadă de 3 ani de la momentul plății integrale a ajutorului nerambursabil și de a ocupa minimum 2 locuri de muncă pentru o perioadă de minimum 24 de luni de la finalizarea perioadei de implementare” - prevede noul ordin.

k) Asociații/acționarii, persoane fizice din grupul-țintă eligibil absolvente ale modulului 1 de cursuri antreprenoriale, respectiv modulului 3, NU au calitatea de asociat/acționar majoritar într - o altă întreprindere, înființată conform Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare.

O modificare introdusă de noul ministru al Economiei, Radu Miruță, spune că antreprenorii care se vor califica la finanțarea de max. 50.000 EUR nu vor putea înstrăina părți sociale sau acțiuni ale firmei respective ulterior primirii Deciziei privind acceptarea de principiu la finanțare, pe perioada implementării sau sustenabilității afacerii, sub sancțiunea neacordării sau recuperării ajutorului acordat.

Perioada de sustenabilitate este de 3 ani de la momentul plății ajutorului financiar nerambursabil. Prin urmare, vor pierde finanțarea de max. 50.000 EUR cei care vor înstrăina fie și pachete minoritare de business, după ce sunt acceptați la finanțare și în primii 3 ani de la primirea ajutorului.

Criteriile de evaluare - grila de punctaj, în Anexa 3 la procedură - Formular de înscrieri:

Click pentru a extinde tabelul.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Selectarea şi contractarea proiectelor se va face pentru fiecare listă aferentă opțiunilor, în funcție de bazele de date aferente acestora, după următorul algoritm:

Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

La punctaje egale va prevala:

- punctajul obţinut la criteriul aferent valoarii aportului propriu (secţiunea A din criteriile de evaluare);

- punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea B din criteriile de evaluare);

- punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea C din criteriile de evaluare);

- punctajul obținut la criteriul debutului în afaceri (secţiunea D din criteriile de evaluare);

- punctajul obținut la criteriul aferent locurilor de muncă ( secţiunea E din criteriile de evaluare);

- valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;

- valoarea exactă a procentului aferent aportului propriu;

- data şi ora înscrierii în program;

Tot în anexa 3 se regăsește și lista codurilor CAEN care vor primi spunctaj suplimentar, de 20, 15, respectiv, 10 puncte. Dintre domeniile de activitate cu 20 de puncte, enumerăm o mică parte:

1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1061 Fabricarea produselor de morărit

2611 Fabricarea componentelor electronice

2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

Așa cum se cunoștea și până acum, în cadrul programului vor fi eligibile la finanțare aproape toate domeniile de activitate (chiar dacă nu vor primi punctaj suplimentar), cu excepția anumitor coduri CAEN. Solicitanții (întreprinderile) pot beneficia de finanțarea nerambursabilă obținută în cadrul Programului Start-up Nation o singură dată în perioada 2017-2027.

Cheltuieli eligibile Startup Nation 2025 - ce își vor putea cumpăra antreprenorii

Potrivit Procedurii, prin programul Startup Nation 2025 se finanțează formularele de înscriere la finanțare (Anexa 3), în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) - maximum 250.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) solicitate prin formularul de înscriere;

Contribuție proprie – minim 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) solicitate prin formularul de înscriere;

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3.6 din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță.

b) echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice care generează energie regenerabilă pentru a desfășura activitatea pentru care solicită finanțare. Exemple: sisteme de panouri fotovoltaice, eoliene și mini-eoliene, instalații solare termice, centrale și minicentrale hidroelectrice, instalații geo-termale și/sau pompe de căldură care utilizează energie geo-termală;

c) Achiziția de echipamente digitale/tehnologii/soluții/sisteme/aplicații cu impact asupra economisirii de resurse. Exemple: boilere industriale de înaltă eficiență, pompe de căldură altele decît cele care utilizează energie geo-termală, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neîntreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților; La această categorie sunt eligibilile și tehnologii/echipamente/sisteme/soluții/servicii etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor. Exemple: echipamente de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor, separatoare, prese de balotat deșeuri, tocătoare fixe sau mobile, stații de compostare sau bio-uscare, stații sortare și/sau tratare mecanică/automată deșeuri, sisteme integrate de producere combustibili alternativi din deșeuri, sisteme de reciclare;

d) Cheltuielile pentru înființarea întreprinderii în valoare eligibilă maximă de 1000 lei. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de acordare a AFN-ului (Anexa 4).

e) Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

f) Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de producție; Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 80.000 lei1 din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării formularului de înscriere la finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri de muncă;

g) Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

h) Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei2; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de acordare a AFN. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN Rev. 3, diviziunea 70. Societățile care furnizează servicii de consultanță în cadrul Programului Start –up Nation, nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul proiectului, sub sancțiunea nedecontării tuturor cheltuielilor aferente respectivului furnizor.

i) Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei3 din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:

• una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);

• una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațadă stradală, intrare în clădire etc).

j) Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari de la banca parteneră, în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează creditul, pentru implementarea proiectului.

k) i)Mijloace de transport, autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare.

ii) Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri, nu sunt limitate valoarea maximă/autoturism și numărul de autoturisme achiziționate.

iii) Cu excepția activităților prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei și maximum 1 autoturism / beneficiar.

l) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal.

(3) În sensul prezentei măsuri se consideră că:

• valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care beneficiarul devine plătitor de TVA sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA, respectiv TVA-ul devine neeligibil;

• beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii și cel puțin a operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial.

• beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului numai cu notificarea AIMMT-ului (Anexa 8);

Alte reguli privind cheltuielile SUN4:

Activele corporale achiziționate în cadrul Programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă individual fac parte din categoria mijloacelor fixe, cu excepția cheltuielilor cu semnătura electronică, cu înființarea întreprinderii, cu tableta și plăcuțele informative.

Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/ subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN, autorizat cel târziu la momentul plății, pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 3”, cu excepția sumei forfetare și a cheltuielilor eligibile obligatorii.

Activitatea economică a societăților nou-înființate de beneficiari în cadrul programului trebuie să fie autorizată conform CAEN Rev. 3.

Activele achiziționate trebuie să fie noi, iar pentru toate activele achiziționate în cadrul Programului nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. În cazul activelor achiziționate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locația implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcțiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar, ajutorul financiar nu se acordă.

Beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism (AIMMT), activele corporale achiziționate prin Program împotriva tuturor riscurilor, pe toată perioada de valabilitate a contractului de acordare a AFN-ului și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMT. Această asigurare poate fi făcută și anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMT, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMT, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.

Achiziții excluse de la finanțarea Startup Nation 2025: