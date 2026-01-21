Skip to content

Cris-Tim preia de la o firmă afiliată grupului fabrica producătoare a salamului de Sibiu

Salamul de Sibiu, recunoscut oficial ca produs traditional romanesc, in Uniunea Europeana. A fost inventat de un italian, acum 100 de ani

Cris-Tim Family Holding, companie din industria alimentară recent listată la Bursa de Valori București (BVB), a preluat activele SALSI Sinaia - cea mai veche fabrică de salam de Sibiu, în contul datoriei de aproape 4,2 milioane de euro, pe care o avea de recuperat de la Eco Mineral Resources - o firmă afiliată grupului, se arată într-un comunicat transmis miercuri, către operatorul pieței de capital. 

Eco Mineral avea un împrumut luat de la Cris-Tim, iar pentru că banii nu au fost returnați până la sfârșitul anului 2025, au fost calculate dobânzi. Valoarea echipamentelor a fost calculată la circa 1 milion de lei. 

Potrivit Economica.net, SALSI este un producător cu tradiție pe segmentul mezelurilor crud-uscate, cunoscut în special pentru salamul de Sibiu. Compania continuă tradiția începută în anul 1910 de „Întreprinderea Individuală Filippo Dozzi” care purta numele părintelui salamului de Sibiu.

Unitatea de producție din Sinaia are o capacitate anuală de aproximativ 720 de tone.  

Cris-Tim a realizat în 2024 afaceri de 1,1 miliarde de lei, un profit de 88 de milioane de lei și a avut peste 2.000 de angajați.



