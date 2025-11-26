Cris-Tim, prima companie din sectorul alimentar listată la BVB, la o capitalizare de peste 260 de milioane de euro. Cine a investit în producătorul de mezeluri

Producătorul de mezeluri Cris-Tim a devenit miercuri, 26 noiembrie, prima companie din sectorul alimentar listată la Bursa de Valori București (BVB), se arată într-un comunicat al operatorului pieței de capital. Acțiunile vor fi tranzacționate sub simbolul bursier CFH (Cris-Tim Family Holding).

Firma fondată de Radu și Cristina Timiș a derulat în perioada 17-29 octombrie 2025 o ofertă publică inițială (IPO) în valoare de 454,35 milioane lei (89,3 milioane euro).

În urma ofertei, Cris-Tim a beneficiat de o infuzie de capital de 397,5 milioane lei (78 milioane euro), care-i va permite să dezvolte planuri ambițioase până în 2030. La prețul de realizare a ofertei de 16,5 lei/acțiune, capitalizarea este de 1,33 miliarde de lei (261,3 milioane euro).

BERD și Pensii NN - investitori semnificativi

Numărul de acțiuni care se vor tranzacționa liber la bursă (free-float) reprezintă 34,48% din capitalul social. Pachetul majoritar de 65,49% rămâne, în continuare, în proprietatea familiei Timiș - prin Rangeglow Limited.

Acționari semnificativi ai companiei au devenit Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) - 5,01%, precum și Fondul de Pensii Administrat Privat NN - 7,61%.

În cadrul IPO, au mai subscris investitori instituționali locali din rândul fondurilor de pensii obligatorii facultative, precum și al fondurilor deschise de investiții, la care se adaugă circa 8.000 de investitori retail.

„Pentru Bursă, Cris-Tim este o invitație ca BVB să sporească eforturile de a atrage companii din sectoare noi și mai diversificate și o provocare de a se asigura că piața noastră este poziționată optim pentru a primi listări din agricultură, turism, comerț și servicii. Pentru investitori, Cris-Tim este o oportunitate de a se expune la un sector pe care îl cunosc și pe care îl folosesc zilnic, dar în care n-au avut posibilitatea să investească sistematic până acum”, a declarat Remus Vulpescu, CEO BVB.

„Listarea la bursă a fost întotdeauna un deziderat și iată că, astăzi, acest obiectiv a devenit realitate. (...) Sperăm ca povestea noastră, din 1992 până în prezent, să motiveze și alți antreprenori să își urmeze visurile și să devină lideri în sectoarele în care activează”, a precizat Radu Timiș Jr., CEO Cris-Tim.

Compania a debutat pe bursă cu un preț de 17,5 lei/acțiune și urmează să publice rapoartele financiare pe T3 din 2025 în data de 28 noiembrie, conform anunțurilor BVB.

Cris-Tim este una dintre cele mai mari companii din sectorul agroalimentar, cu trei fabrici de producție, la Filipeștii de Pădure, Măgureni și București. Este prezentă pe piața de retail cu brandurile de mezeluri „Cris-Tim”, „Matache Măcelaru’”, „Alpinia”, „Obrăjori” și „Csárdás” și respectiv cu brandul de ready meals „Bunătăți”.

Produsele sunt vândute toate cele 13 rețele de retail care operează în România, precum și în peste 15.000 de magazine tradiționale. De asemenea, compania operează o rețea de 18 magazine proprii și exportă în 17 țări europene.











