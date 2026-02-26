MedLife deschide la Târgu Mureș un centru specializat pentru pacienții cu boli inflamatorii intestinale

MedLife extinde infrastructura medicală din Târgu Mureș cu un centru dedicat pacienților cu boli inflamatorii intestinale (BII), deschis în cadrul Hyperclinicii din oraș, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Este primul centru de acest tip al rețelei în zonă și țintește un segment medical în creștere, unde diagnosticul și monitorizarea pe termen lung sunt esențiale.

Bolile inflamatorii intestinale – precum boala Crohn sau colita ulcerativă – necesită de obicei o abordare multidisciplinară, iar noul centru reunește specialiști din gastroenterologie, imagistică, nutriție, psihologie, chirurgie și ATI. Din echipa medicală fac parte nume cunoscute în gastroenterologia locală, precum Prof. Dr. Daniela Dobru, Dr. Ofelia Pascarenco sau Conf. Dr. Alina Boeriu, alături de medici specializați în chirurgie și anestezie.

Pe partea de infrastructură, centrul oferă acces la investigații imagistice avansate, endoscopie și teste de laborator realizate în colaborare cu laboratorul complet automatizat MedLife din Brașov.

Deschiderea vine într-un context în care marii operatori medicali privați mizează pe servicii integrate, mai ales în ariile ce presupun monitorizare îndelungată și expertiză de nișă. Pentru pacienții din Târgu Mureș și județele apropiate, accesul la astfel de servicii în proximitate reduce timpii de diagnostic și numărul de deplasări către centre universitare mai mari.

Centrul funcționează pe str. Gh. Marinescu nr. 2, de luni până vineri, între 07:00 și 20:00. Programările se pot face la 0265 266 171, în intervalul 9:00–19:00.









