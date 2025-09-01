Când se lansează oficial Rabla pentru persoane fizice 2025. Anunțul AFM și valoarea tichetelor

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) informează că în luna septembrie va fi lansată sesiunea Rabla pentru persoane fizice 2025 și reamintește, de asemenea, care va fi valoarea tichetelor.

„Administrația Fondului pentru Mediu informează că, în luna septembrie, va fi lansată sesiunea pentru persoane fizice din cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice, unul dintre cele mai așteptate programe de stimulare a înnoirii parcului auto național și de sprijinire a mobilității nepoluante”, anunță AFM.

În perioada următoare va fi deschisă sesiunea destinată dealerilor autorizați, urmând ca la finalul lunii septembrie să fie lansată și sesiunea pentru beneficiari - persoane fizice.

Amintim că Ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025 a fost publicat în consultare publică. Acesta include actualizări importante referitoare la valoarea ecotichetului.

Conform propunerilor din Ghid, cuantumul sprijinului financiar este următorul:

18.500 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

- pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

– pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid;

– pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid; 10.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

„AFM vine în întâmpinarea celor care își doresc autovehicule mai puțin poluante, dar și în sprijinul industriei auto, care are nevoie de acest suport. Mult așteptatul program Rabla este lansat anul acesta și în condițiile impuse de noua ordonanță, iar calendarul său depinde de termenele procedurale pe care suntem obligați să le respectăm. În același timp, prin reducerea valorii voucherului pentru mașinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situației economice actuale și permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate”, a declarat Florin Bănică, Președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Ghidul se află în consultare publică până pe 5 septembrie. Vezi AICI.



Programul Rabla Auto 2025 va avea un buget de 200 de milioane de lei, de trei ori mai mic decât cel prevăzut inițial (610 milioane lei).

Condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de solicitant, la momentul înscrierii în program

Potrivit ghidului pus în dezbatere, poate beneficia de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

are domiciliul/reşedinţa în România;

are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local unde are domiciliul/reşedinţa, conform prevederilor legale în vigoare;

nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

se angajează să predea către un colector autorizat un autovehicul uzat aflat în proprietatea sa ori a cedentului;

se angajează să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat.

Reguli şi documente necesare pentru înscrierea în program

Înscrierea solicitantului se realizează prin încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi, ulterior, încărcată fără a fi semnată;

actul de identitate care atestă identitatea şi domiciliul/reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate la momentul înscrierii;

certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

Înscrierea solicitantului minor se realizează de către reprezentantul legal al acestuia prin încărcarea în aplicaţie a CNP-ului solicitantului minor şi a următoarelor documente:

certificatul de naştere/cartea de identitate a minorului;

cartea de identitate a reprezentantului legal;

actul administrativ/sentinţa judecătorească cu privire la reprezentarea minorului, după caz;

documentele prevăzute la alin. (2) emise pe numele minorului sau al reprezentantului legal.

Înscrierea solicitantului în program se consideră finalizată în momentul în care au fost îndeplinite cele două cerințe, după caz, după parcurgerea tuturor paşilor din aplicaţie şi după exprimarea acordului privind acceptarea declaraţiilor implicite şi a termenilor şi condiţiilor de utilizare a aplicaţiei.

La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate până la concurenţa bugetului alocat sesiunii de înscriere.

În termen de 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de şasiu a autovehiculului uzat şi încarcă în aplicaţie următoarele documente: