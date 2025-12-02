Fondatorul primului „unicorn” al Bulgariei a folosit AI pentru a număra protestatarii din Sofia

Antreprenorul bulgar Hristo Borisov, unul dintre fondatorii companiei de plăți online Payhawk, primul „unicorn” al Bulgariei, a recurs la tehnologia de inteligență artificială pentru a estima numărul protestatarilor antiguvernamentale din centrul Sofiei.

Dacă în trecut, mulțimile de protestatari putea fi „umflate” sau minimalizate, în funcție de interesele divergente, inclusiv în România, în ziua de azi, odată cu dezvoltarea tehnologiei de inteligență artificială (AI) și a accesului larg la această tehnologie, numărul de manifestanți de la diversele mitinguri se poate estima mai exact.

Asta a făcut acum și Hristo Borisov, cofondator al Payhawk, primul startup bulgar care a ajuns unicorn, fiind evaluat la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții private.

Antreprenorul tech a luat o fotografie cu manifestanții adunați la Sofia, în Piața Independenței și în împrejurimi, și a analizat-o cu AI. I-a dat o estimare de 108.000-144.000 de oameni.

„Potrivit AI-ului, în fotografie vedem între 108.000 și 144.000 de cetățeni care protestează pașnic. Cu o densitate de 3 până la 4 persoane pe metru pătrat. (...) Dar ceea ce nu ne spune AI-ul este că mai există de zece ori mai mulți bulgari pregătiți să își apere drepturile civice în toate orașele din Bulgaria, până când își vor atinge scopul. În ciuda provocărilor, manipulărilor și schimbării agendei publice” - a scris fondatorul Payhawk, pe Linkedin.

El i-a îndemnat pe tineri să meargă la vot, la alegerile parlamentare viitoare.

„Însă din toate acestea nu vor rămâne decât selfie-uri, filmulețe și senzația de spray lacrimogen, dacă la următoarele alegeri nu vor vota 80% dintre bulgari. De la un millennial care nu a făcut schimbarea în 2013, către toți cei din Generația Z care vor să trăiască în Bulgaria”- și-a încheiat Hristo Borisov mesajul, pe LinkedIn.

Protestatarii au ieșit pe străzile capitalei Bulgariei pe 26 noiembrie pentru a manifesta contra proiectului de buget care prevede o creștere a salariilor în sectorul public și creșteri de impozite. Criticii proiectului de buget cred că gestionarea finanțelor publice este atât de coruptă încât măsurile nu ar face decât să consolideze corupția, relatează AFP, citată de HotNews.

Cu o economie mai stabilă decât a României. Bulgaria trece de la leva la euro, de la 1 ianuarie 2026.