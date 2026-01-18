Antreprenorii tineri lansează startup-uri de inteligenţă artificială

Vârsta fondatorilor din sectorul tehnologiei scade semnificativ în era inteligenţei artificiale, iar noile startupuri evaluate la peste un miliard de dolari sunt conduse tot mai des de antreprenori abia trecuţi de 20 de ani, relatează CNBC, citat de News.ro.

Un raport publicat de firma globală de investiţii Antler arată că, în cazul unicornilor AI, vârsta medie la înfiinţare a coborât de la 40 de ani în 2021 la doar 29 de ani în 2024.

Analiza, care a urmărit 1.629 de unicorni şi 3.512 fondatori, contrastează puternic cu alte industrii, unde vârsta medie a fondatorilor a crescut în ultimul deceniu, de la 30 de ani în 2014 la 34 de ani pentru companiile devenite unicorni între 2022 şi 2024.

Exemplele din piaţă confirmă tendinţa. Alexandr Wang, cofondatorul Scale AI, evaluată la 29 de miliarde de dolari, are doar 29 de ani.

În iunie, Meta l-a recrutat pe Wang într-un acord de 14,3 miliarde de dolari, pentru a conduce noua divizie AI, TBD Labs, înlocuindu-l practic în structura de raportare pe veteranul Yann LeCun, în vârstă de 65 de ani, după performanţele slabe ale modelului Llama 4.

Şi alte companii AI de mare profil sunt conduse de fondatori extrem de tineri: Mercor — o platformă de recrutare alimentată de AI, evaluată la peste 10 miliarde de dolari — a fost fondată de trei antreprenori de 22 de ani, iar AnySphere, un startup de un miliard de dolari dedicat dezvoltatorilor, este condus tot de fondatori în vârstă de 20-şi ceva ani.

Potrivit lui Fridtjof Berge, cofondator Antler, succesul în AI nu mai depinde de zeci de ani de experienţă corporativă, ci de capacitatea de ”a itera rapid, de a experimenta şi de a îmbunătăţi continuu”. El susţine că familiaritatea nativă cu tehnologiile emergente le conferă fondatorilor tineri un avantaj direct.

”Experienţa clasică în corporaţii contează mai puţin acum. De multe ori, poate chiar să limiteze inovaţia. Gândirea cu o foaie complet albă e mai importantă decât respectarea playbook-urilor tradiţionale”, a explicat Berge.

Raportul Antler mai arată că startupurile de inteligenţă artificială ating statutul de unicorn de două ori mai rapid decât celelalte industrii — în medie în 4,7 ani. Companii precum Mistral, Lovable sau Suno AI sunt exemplele recente de creştere ultrarapidă.

Un alt raport, Leonis AI 100, publicat în noiembrie, confirmă aceeaşi direcţie: vârsta mediană a fondatorilor AI este de 29 de ani, iar majoritatea provin direct din mediul academic sau din laboratoare de cercetare, nu din lumea corporatistă.

Totuşi, specialiştii avertizează că succesul timpuriu nu garantează conducerea pe termen lung. Pe măsură ce startupurile se maturizează şi cresc, structurile de management se schimbă, iar fondatorii iniţiali nu rămân întotdeauna la cârmă.

”Nu toate companiile fondate astăzi de tineri vor fi conduse de aceiaşi oameni peste cinci sau zece ani. Dar ritmul industriei favorizează experimentarea, iar asta îi avantajează pe cei tineri”, spune Berge.

Industria AI reconfigurează regulile antreprenoriatului tehnologic, iar generaţia 20 pare pregătită să domine următorul val de unicorni globali.