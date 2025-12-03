Platforma americană de evenimente Eventbrite, vândută unei companii italiene, la prețul de 500 milioane dolari

Platforma americană Eventbrite, folosită la nivel global pentru organizare de evenimente și cumpărare de bilete, urmează să fie cumpărată de compania italiană Bending Spoons, la o valoare totală a tranzacției de aproximativ 500 de milioane de dolari.

Cele două firme au anunțat un acord definitiv privind achiziția, dar dar mai au nevoie de unele aprobări uzuale.

Conform termenilor acordului, acționarii Eventbrite vor primi 4,5 dolari pentru fiecare acțiune Eventbrite deținută. Prețul de achiziție per acțiune reprezintă o primă de 82% față de prețul mediu ponderat la volum al acțiunii Eventbrite pentru ultimele 60 de zile închise la 1 decembrie 2025.

„Timp de două decenii, Eventbrite s-a aflat în avangarda economiei experiențelor, ajutând zeci de milioane de oameni să creeze, să descopere și să participe la evenimente de neuitat”, a declarat Luca Ferrari, CEO și cofondator Bending Spoons. „Alăturarea forțelor cu Bending Spoons va accelera inovația și va consolida instrumentele și resursele Eventbrite, pentru a aduce și mai mulți oameni împreună prin experiențe live împărtășite, mulți ani de acum înainte. Ca fani de multă vreme, am identificat câteva oportunități pe care suntem bucuroși să le explorăm împreună cu echipa Eventbrite după finalizarea tranzacției. Suntem angajați să investim în Eventbrite pe termen lung și sperăm să o ajutăm să atingă noi înălțimi”.

Astfel, noul proprietar va aduce pe Eventbrite:

o nouă funcție dedicată de mesagerie,

inteligență artificială pentru crearea mai ușoară a evenimentelor,

îmbunătățirea capacităților de căutare și crearea unui sistem pentru piața secundară de bilete.

„Eventbrite a ajutat la descătușarea a ceva profund uman: nevoia de a ne aduna, de a ne conecta și de a construi comunități în jurul pasiunilor pe care le împărtășim. Ceea ce a început ca o nevoie neacoperită – de a oferi creatorilor locali și liderilor comunității puterea de a aduce oamenii împreună – s-a transformat într-o mișcare globală care a modelat milioane de experiențe memorabile și a ajutat participanții la evenimente să-și găsească oamenii lor în momentele care contează cel mai mult”, a declarat Julia Hartz, cofondator, director și președinte executiv Eventbrite. „Nu a existat niciodată un moment mai important pentru a aduce lumea împreună în viața reală. Privind spre viitor, sunt energizată de viteza, resursele și capacitatea de inovație a Bending Spoons, care vor propulsa Eventbrite în următorul său capitol.”

Eventbrite ar fi cel mai recent brand global renumit care se alătură portofoliului Bending Spoons. Luna trecută, Bending Spoons a anunțat un acord definitiv pentru achiziționarea AOL, supus condițiilor și aprobărilor obișnuite de finalizare.

De asemenea, achiziția Vimeo de către Bending Spoons, în valoare de 1,38 miliarde de dolari, a fost finalizată recent.