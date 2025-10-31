Compania italiană Bending Spoons atrage o finanțare de 710 milioane dolari, la o valoare de 11 miliarde dolari

Firma IT din Italia Bending Spoons ia o finanțare de 710 milioane dolari printr-o nouă rundă de investiții, la o valoare estimată de 11 miliarde dolari.

Runda de finanțare a fost condusă de T. Rowe Price Investment Management, cu participarea fondurilor Baillie Gifford, Cox Enterprises, Durable Capital Partners, Fidelity, Foxhaven Asset Management și Radcliff, printre alții.

Noua finanțare cuprinde 270 de milioane de dolari în capital primar și 440 de milioane de dolari în capital secundar.

Firma vrea să folosească banii pentru a-și dezvolta în continuare tehnologiile proprietare și capacitățile de inteligență artificială și pentru a urmări noi achiziții care să-și extindă portofoliul de produse digitale, se arată într-un comunicat.

Informația vine la puțin timp după ce Bending Spoons a anunțat că va cumpăra AOL, firmă cunoscută pentru serviciul de email, de la Yahoo, și la o lună după achiziția Vimeo cu aproape 1,4 miliarde dolari, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro. Pentru cumpărarea AOL, firma italiană a obținut un pachet de datorii de 2,8 miliarde dolari.

Compania Bending Spoons a fost fondată în anul 2013, în Copenhaga, Danemarca, de Luca Ferrari, Francesco Patarnello, Matteo Danieli, Luca Querella și Tomasz Greberdar, dar între timp și-a mutat sediul în Milano, Italia.

Aceasta dezvoltă și cumpără aplicații de mobil în principal. În anul 2020, Bending Spoons a fost selectată de guvernul italian pentru dezvoltarea aplicației de monitorizare a contactului cu Covid-19 în țară.

Firma a cumpărat anul trecut platforma de transfer online WeTransfer. La mai puțin de două luni după anunț, CEO-ul Luca Ferrari a anunțat că Bending Spoons intenționează să concedieze 75% din forța de muncă a WeTransfer. De asemenea, acum trei ani, compania a cumpărat aplicația de notițe Evernote, în urma căreia a concediat toți angajații de la acea vreme și a relocat operațiunile în Europa.