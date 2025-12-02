Încă o firmă IT românească demarează listarea pe bursă

O firmă IT românească anunță oficial, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că intenționează să se listeze pe piața alternativă pentru IMM-uri, AeRO, a Bursei de Valori București (BVB).

IT Genetics S.A., companie românească de tehnologie specializată în soluții de automatizare digitală și eficiență operațională pentru afaceri, vrea să se liseze pe piața AeRO în primele 3 luni ale anului 2026. Pentru operațiunea de listare pe bursă, compania a atras și fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), așa cum am scris anterior pe StartupCafe.ro.

Înaintea listării, IT Genetics va derula un plasament privat pentru acțiuni noi, oferind investitorilor până la 1.073.680 de acțiuni nou emise. Plasamentul este estimat să aibă loc în următoarele zile și va fi intermediat de SSIF TradeVille S.A., iar admiterea la tranzacționare pe BVB este planificată pentru primul trimestru al anului viitor.

„Am construit IT Genetics în ultimii 18 ani având un obiectiv clar: să le oferim companiilor acces la tehnologie care îmbunătățește eficiența, reduce costurile operaționale și accelerează transformarea digitală. Dintr-un start-up fondat în anul 2007, am ajuns un grup internațional cu operațiuni în România, Ungaria, Bulgaria, Spania și Italia, nouă companii complementare și o cifră de afaceri de 100 de milioane de lei în 2024.

În prezent, intrăm într-o nouă etapă de scalare a businessului și vrem să deschidem Grupul ITG către investitori care cred în potențialul tehnologiei de a transforma afacerile. Listarea ne oferă acces la capital pentru dezvoltare, o vizibilitate crescută și, foarte important, o validare externă a performanței noastre”, au transmis Liviu Sima și Ștefan Axinte, cofondatori IT Genetics, într-o declarație comună.

IT Genetics este deținută în mod egal de cofondatorii săi, Liviu Sima și Ștefan Axinte, care dețin în prezent câte 50% din Companie prin vehiculele lor de tip holding, Amis Ventures și Akiva Global Assets.

Grupul a evoluat într-un ecosistem integrat format din nouă entități care acoperă dezvoltarea de software, producția de hardware și consumabile, precum și servicii de fulfilment, incluzând Zinta (consumabile pentru etichetare), Planograma (software WMS), Waytr (operațiuni digitale pentru HoReCa) și Mondo Logistics (servicii de e-fulfilment). Pe lângă operațiunile de pe piața locală, Grupul are o prezență internațională, cu subsidiare în Ungaria, Bulgaria, Spania și Italia, și are în plan extinderea pe noi piețe.

Compania furnizează soluții de digitalizare și automatizare end-to-end pentru clienți din sectoarele logistică, retail, producție industrială, eCommerce și HoReCa. Peste 20.000 de companii din întreaga Europă se bazează pe tehnologiile IT Genetics pentru a-și eficientiza și scala operațiunile.

În 2024, IT Genetics a raportat venituri consolidate de aproape 100 de milioane de lei, înregistrând o creștere cu 36% față de 2023, susținută de extinderea pe toate liniile de business, cererea în creștere pentru soluții de digitalizare și automatizare și dezvoltarea accelerată a diviziei de software. Profitul net a ajuns în 2024 la 5 milioane de lei, o majorare cu 83% față de anul precedent. Firma avea 58 de angajați proprii, anul trecut.

IT Genetics are în vedere adoptarea unei politici de distribuire a minimum 50% din profit sub formă de dividende, cu scopul de a oferi investitorilor predictibilitate și stabilitate.

Grupul se așteaptă ca operațiunile internaționale să contribuie într-o măsură tot mai mare la performanța viitoare.

În următorii doi-trei ani, IT Genetics își propune ca cel puțin 25% din venituri să fie generate în afara României, obiectiv susținut de extinderea echipelor comerciale, localizarea platformei și dezvoltarea de soluții adaptate fiecărei piețe. Pe termen mediu și lung, Compania intenționează să facă tranziția către Piața Principală a Bursei de Valori București, în linie cu ambiția de a deveni un lider regional în soluții pentru digitalizarea lanțurilor operaționale și extinderea bazei de investitori.

La momentul admiterii la tranzacționare, acțiunile Companiei sunt așteptate să fie listate pe piața AeRO cu simbolul „ITG”.

Fondată în 2007, Compania a evoluat într-un grup regional cu operațiuni în România, Ungaria, Bulgaria, Spania și Italia, deservind peste 20.000 de clienți. Portofoliul său include soluții software proprii precum Planograma, Waytr, Evidei, Scale&Print și Toolbox, completate de soluții hardware și de liniile de produse Metter și Zinta.