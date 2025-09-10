Platforma video Vimeo, cumpărată de o companie IT din Italia cu aproape 1,4 miliarde dolari

Firma de tehnologie Bending Spoons va cumpăra Vimeo pentru 1,38 miliarde dolari într-o tranzacție în numerar, care va delista platforma pentru videoclipuri de la bursa Nasdaq, potrivit Reuters.

Investitorii în Vimeo vor primi 7,85 dolari pe acțiune deținută în urma tranzacției. Companiile se așteaptă ca achiziția să fie finalizată în al patrulea trimestru din 2025.

Compania Bending Spoons a fost fondată în anul 2013, în Copenhaga, Danemarca, de Luca Ferrari, Francesco Patarnello, Matteo Danieli, Luca Querella și Tomasz Greberdar, dar între timp și-a mutat sediul în Milano, Italia.

Aceasta dezvoltă și cumpără aplicații de mobil în principal. În anul 2020, Bending Spoons a fost selectată de guvernul italian pentru dezvoltarea aplicației de monitorizare a contactului cu Covid-19 în țară.

Firma a cumpărat anul trecut platforma de transfer online WeTransfer, așa cum am mai scris pe site. La mai puțin de două luni după anunț, CEO-ul Luca Ferrari a anunțat că Bending Spoons intenționează să concedieze 75% din forța de muncă a WeTransfer. De asemenea, acum trei ani, compania a cumpărat aplicația de notițe Evernote, în urma căreia a concediat toți angajații de la acea vreme și a relocat operațiunile în Europa.

Vimeo a fost fondată în anul 2004 și are birouri în New York, SUA. Compania se concentrează pe livrarea de videoclipuri de înaltă definiție pe o gamă largă de dispozitive și operează pe un model de afaceri software ca serviciu (SaaS). Platforma oferă instrumente pentru crearea, editarea și difuzarea video, împreună cu soluții software pentru întreprinderi și mijloace pentru profesioniștii video de a se conecta cu clienții și alți profesioniști.

În luna mai 2021, Vimeo s-a listat pe Bursa Nasdaq, dar nu a reușit să susțină vârful din epoca pandemiei, stimulat de lucrul și învățarea de la distanță.