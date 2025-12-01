Skip to content

Ești pregătit să-ți protejezi brandul? DNSC publică ghidul esențial pentru firmele românești

Ghid DNSC
Ghid DNSC Sursă: DNSC

Firmele și alte organizații din România au acum la dispoziție un ghid de protecție a brandului în era digitală, în care Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) descrie principalele tipuri de amenințări care pot afecta imaginea și identitatea unei organizații, pe internet, oferind îndrumări de prevenire și combatere a atacurilor. 

Ghidul lansat recent de experții DNSC, în format PDF,  oferă un cadru pentru înțelegerea riscurilor asociate utilizării abuzive a mărcilor în mediul digital. 

Documentul intitulat „Protecția brandului în era digitală” se adresează instituțiilor publice, companiilor din sectoarele cheie ale economiei și organizațiilor cu prezență semnificativă în mediul digital. 

Ghidul descrie principalele tipuri de amenințări care pot afecta imaginea și identitatea unei organizații:

  • folosirea neautorizată a numelui sau a elementelor vizuale, 
  • crearea de conturi sau site-uri false,
  • distribuirea de mesaje manipulatorii, 
  • Deepfake-uri și alte forme de conținut fals generat prin inteligență artificială, 
  • produse contrafăcute și mărci false, 
  • încercări de fraudă (precum phishing),
  • înregistrarea frauduloasă a unui nume de domeniu asemănător. 

Aceste riscuri sunt analizate din perspectiva impactului asupra reputației, funcționării interne, costurilor și obligațiilor juridice. 

DNSC pune accent pe modul în care aceste riscuri pot fi prevenite, identificate la timp și gestionate eficient de către antreprenorii români și experții din companii. 

Organizațiile din România sunt încurajate să își evalueze periodic amprenta digitală și să utilizeze mecanisme de monitorizare continuă a mențiunilor și a abuzurilor de brand. Este important să stabilească politici clare privind identitatea vizuală și prezența online. 

De asemenea, este recomandată testarea periodică a nivelului de reziliență al personalului prin simulări realiste de phishing, scenarii de răspuns la impersonare și exerciții de comunicare în situații de criză. 

Astfel de măsuri contribuie la creșterea vizibilității asupra potențialelor incidente, la îmbunătățirea reflexelor digitale ale personalului și la reducerea timpului de reacție - consideră DNSC. 

Documentul este aliniat cu cadrul normativ european care reglementează protecția identității 

Ghidul include un glosar de termeni, studii de caz și un checklist operațional care ajută organizațiile să identifice rapid nivelul propriu de expunere, să prioritizeze măsurile de protecție și să integreze protecția brandului în strategia internă de securitate, comunicare și gestionare a incidentelor.

dnsc-ghid-protectia-brandului-in-era-digitalaDescarcă

Smart Tech

Romania_tehnologie_steag

LISTA noastră de Ziua Națională: 5 „unicorni” lansați de antreprenori români și alte 5 firme care ne fac mândri. Nu doar pe 1 Decembrie

Tudor Achim și Vlad Tenev

Încă un „unicorn” fondat de un român: Startup-ul de inteligență artificială Harmonic, evaluat la 1,45 miliarde dolari

Patru echipe de studenți bucureșteni au câștigat premii în bani și bilete la festival, la un hackathon AI organizat de UiPath

Marius Ghenea

Fondul Catalyst România, condus de Marius Ghenea, investește 2,5 milioane EUR în aplicația românească Voxa

Casper Ruud

„AI Coach” – o companie norvegiană folosește inteligența artificială pentru antrenamentul tenismenilor. Starul Casper Ruud s-a implicat pentru o finanțare de 3 milioane USD