Ești pregătit să-ți protejezi brandul? DNSC publică ghidul esențial pentru firmele românești

Firmele și alte organizații din România au acum la dispoziție un ghid de protecție a brandului în era digitală, în care Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) descrie principalele tipuri de amenințări care pot afecta imaginea și identitatea unei organizații, pe internet, oferind îndrumări de prevenire și combatere a atacurilor.

Ghidul lansat recent de experții DNSC, în format PDF, oferă un cadru pentru înțelegerea riscurilor asociate utilizării abuzive a mărcilor în mediul digital.

Documentul intitulat „Protecția brandului în era digitală” se adresează instituțiilor publice, companiilor din sectoarele cheie ale economiei și organizațiilor cu prezență semnificativă în mediul digital.

Ghidul descrie principalele tipuri de amenințări care pot afecta imaginea și identitatea unei organizații:

folosirea neautorizată a numelui sau a elementelor vizuale,

crearea de conturi sau site-uri false,

distribuirea de mesaje manipulatorii,

Deepfake-uri și alte forme de conținut fals generat prin inteligență artificială,

produse contrafăcute și mărci false,

încercări de fraudă (precum phishing),

înregistrarea frauduloasă a unui nume de domeniu asemănător.

Aceste riscuri sunt analizate din perspectiva impactului asupra reputației, funcționării interne, costurilor și obligațiilor juridice.

DNSC pune accent pe modul în care aceste riscuri pot fi prevenite, identificate la timp și gestionate eficient de către antreprenorii români și experții din companii.

Organizațiile din România sunt încurajate să își evalueze periodic amprenta digitală și să utilizeze mecanisme de monitorizare continuă a mențiunilor și a abuzurilor de brand. Este important să stabilească politici clare privind identitatea vizuală și prezența online.

De asemenea, este recomandată testarea periodică a nivelului de reziliență al personalului prin simulări realiste de phishing, scenarii de răspuns la impersonare și exerciții de comunicare în situații de criză.

Astfel de măsuri contribuie la creșterea vizibilității asupra potențialelor incidente, la îmbunătățirea reflexelor digitale ale personalului și la reducerea timpului de reacție - consideră DNSC.

Documentul este aliniat cu cadrul normativ european care reglementează protecția identității

Ghidul include un glosar de termeni, studii de caz și un checklist operațional care ajută organizațiile să identifice rapid nivelul propriu de expunere, să prioritizeze măsurile de protecție și să integreze protecția brandului în strategia internă de securitate, comunicare și gestionare a incidentelor.