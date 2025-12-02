Grupul românesc Grampet cumpără o afacere de la colosul german Knorr-Bremse

Grupul feroviar românesc Grampet, controlat de omul de afaceri Gruia Stoica, a anunțat, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că achiziționează o afacere din România de la compania germană Knorr-Bremse, un colos industrial cu peste 30.000 de angajați și venituri anuale de aproape 8 miliarde de dolari.

Grampet a semnat cu Knorr-Bremse Romania un acord de vânzare-cumpărare a activității sale de revizie a componentelor de frânare. Finalizarea tranzacției depinde de îndeplinirea condițiilor suspensive uzuale și este estimată pentru ianuarie 2026.

Knorr-Bremse Romania este filiala locală a grupului Knorr‑Bremse, liderul mondial de piață și tehnologie pentru sisteme de frânare și un furnizor de top al altor sisteme pentru vehicule feroviare și comerciale. Cu o tradiție de 120 de ani, grupul german Knorr-Bremse fabrică sisteme de frânare care oferă siguranță pe căile ferate și șoselele din întreaga lume.

„Preluarea activității de revizie a componentelor de frânare din România de la Knorr-Bremse România reprezintă un pas important în strategia noastră de creștere și diversificare. Această achiziție ne permite să ne consolidăm expertiza tehnică și să oferim soluții de cea mai înaltă calitate pentru sectorul feroviar și de transport comercial” – Gruia Stoica, președinte și fondator Grampet Group.

Stoica face astfel o „mutarea strategică” prin care se extinde în domeniul reviziei componentelor de frânare și își diversifică portofoliul de servicii integrate în domeniul transporturilor.

„Consolidarea unei companii locale cu expertiză globală în sisteme critice de siguranță crește autonomia tehnologică și reduce dependența de furnizori externi. Această achiziție înseamnă dezvoltarea sectorului feroviar, creșterea competențelor tehnice și întărirea competitivității economice a României” - mai spune grupul românesc Grampet.

Grampet Group oferă soluții integrate de transport de marfă și logistică. Cu o activitate de peste 25 de ani pe piața locală și europeană, compania face afaceri în România, Germania, Bulgaria, Ungaria, Croația Republica Moldova, Serbia, Grecia, Slovenia și Macedonia. Grampet se prezintă drept „cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est”. Compania lui Gruia Stoica operează 450 de locomotive, 20.000 de vagoane și transportă anual peste 15 milioane de tone de marfă.