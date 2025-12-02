Apple numește un nou șef pe divizia de inteligență artificială

Gigantul american Apple a anunțat că șeful diviziei de inteligență artificială John Giannandrea va renunța la poziția sa după 7 ani și va fi înlocuit de un fost executiv Microsoft cu experiență și la Google, potrivit TechCrunch.

Amar Subramanya vine la Apple acum după 16 ani de experiență la Google, mai exact din divizia de inginerie care se ocupă de asistentul cu inteligență artificială Gemini.

Numirea noului șef AI vine după o lansare tumultoasă a propriei soluții de inteligență artificială, Apple Intelligence, întârziată de numeroase ori și care a venit cu recenzii „dezamăgitoare”.

În primele luni, funcția de rezumare a notificărilor cu AI a generat știri false, motiv pentru care Apple a pus pe pauză noua funcționalitate, așa cum am mai scris. În același timp, noul asistent Siri cu AI generativ a fost pus pe pauză, iar compania încearcă în continuare să „reînvie” ideea.

O investigație Bloomberg a arătat că Giannandrea a fost marginalizat; Tim Cook a retras Siri de sub supravegherea lui încă din martie 2025, redând-o creatorului Vision Pro, Mike Rockwell. Apple și-a retras și divizia secretă de robotică de sub controlul Giannandrea.

Acum, există zvonuri că Apple va plăti Google pentru a realiza o versiune personalizată de Gemini care va alimenta noul Siri, promis acum mai bine de un an de zile.

Giannandrea a venit la Apple de la Google, unde a condus Machine Intelligence și Search. La Apple, a supravegheat strategia AI, infrastructura de învățare automată și dezvoltarea Siri. Subramanya va prelua atribuțiile, raportând lui Craig Federighi, șeful de software al Apple, cu un mandat clar de a ajuta compania să revină în „cursa” inteligenței artificiale.