Cum a arătat piața imobiliară din România în 2025 și previziuni pentru 2026. Jumătate dintre respondenți vor să cumpere o locuință anul viitor (studiu)

8 din 10 români respondenți ai unui sondaj spun că au în plan să efectueze tranzacții imobiliare în anul 2026, iar jumătate vor să cumpere o locuință, conform unui studiu realizat de o platformă de imobiliare, care mai arată că oamenii se așteaptă la scăderi de prețuri și dobânzi.

Piața imobiliară de anul acesta a fost marcată de prudență, susține platforma Storia, care arată, prin cel mai recent sondaj, că peste jumătate din respondenți (54%) nu au avut nicio intenție imobiliară, cu 9 puncte procentuale mai mult decât în 2024.

În același timp, alți 27% au afirmat că au intenționat să cumpere un imobil, în scădere cu 9 puncte procentuale față de anul trecut. De asemenea, intențiile de vânzare a unui imobil au crescut la 14%, cu un avans de 6 puncte procentuale față de 2024. Planurile de închiriere au rămas reduse: 3% dintre respondenți au declarat că au vrut să închirieze o proprietate, iar 2% au vrut să dea în chirie o proprietate, procent similar cu cel de anul trecut.

Sursă: Storia

În cazul respondenților care au cumpărat o proprietate în 2025, procesul de la începerea căutării până la finalizarea achiziției a fost mai rapid decât în anii anteriori. 58% au finalizat achiziția în mai puțin de trei luni, o creștere de 5 puncte procentuale față de anul trecut. Totuși, pentru 17% durata a fost între 3 și 6 luni, pentru 15% a depășit 12 luni, iar pentru 10% dintre respondenți procesul a durat între 6 și 12 luni.

În ceea ce privește percepția asupra dificultății procesului de căutare și achiziționare, cei mai mulți respondenți au declarat că s-au așteptat la un nivel foarte ușor de dificultate (35%), urmat de unul mediu (29%). 18% au menționat că se așteptau ca procesul să fie ușor, în timp ce 11% se așteptau să fie greu, iar 8% foarte greu. În final, după achiziționare, procesul a fost evaluat de majoritatea respondenților (60%) ca fiind mai ușor sau mult mai ușor decât își imaginau.

42% dintre cei care au achiziționat o proprietate nu au întrerupt căutarea, în scădere cu 13 puncte procentuale față de 2024, în timp ce 58% au avut și întreruperi (+14 puncte procentuale comparativ cu anul trecut). Căutările au fost întrerupte în principal pentru că proprietățile de interes au fost achiziționate de persoane cu bugete mai mari (58%), respectiv pentru că proprietățile de interes depășeau bugetul alocat de respondenți (13%), dar și pentru că alte persoane au plătit cash (12%), în detrimentul respondenților care aveau în plan să achiziționeze locuința printr-un credit bancar.

În ceea ce privește compromisurile, 30% dintre respondenți au suplimentat bugetul, o scădere de 3 puncte procentuale față de 2024, iar 14% au schimbat zona de căutare, cu 8 puncte procentuale mai puțin față de anul trecut. Totuși, 23% dintre respondenți au declarat că nu au făcut niciun compromis, în creștere cu 9% față de anul trecut.

Deși aproape o treime dintre cumpărători (30%) afirmă că nu au întâmpinat dificultăți financiare în procesul de achiziție, realitatea arată că pentru o altă parte a cumpărătorilor presiunea costurilor s-a resimțit puternic în 2025, mai arată sondajul. Peste un sfert (27%) au fost afectați de creșterea ratelor la creditele existente, în timp ce 15% au renunțat la planurile inițiale din cauza scumpirii locuințelor vechi. În plus, 12% au indicat majorarea prețurilor pentru locuințele noi, generată de modificarea TVA-ului, ca principal obstacol în găsirea locuinței dorite.

În 2025, închirierea unei locuințe a fost mai rapidă pentru mulți români. 38% dintre respondenții chiriași au găsit proprietatea dorită în mai puțin de o săptămână, o creștere însemnată de 17 puncte procentuale față de anul trecut. Pentru alți 25% procesul a durat între una și două săptămâni, iar 21% au avut nevoie de 3-4 săptămâni. Doar 7% au avut nevoie de până la trei luni, în scădere cu 16 puncte procentuale față de anul trecut, în timp ce 9% au depășit pragul de 3 luni.

Cea mai mare provocare pentru chiriași rămâne găsirea anunțurilor de interes (45%), urmată de mersul la vizionări (26%) și de găsirea unui agent imobiliar profesionist (18%). Când vine vorba despre compromisuri, 21% dintre chiriași au suplimentat bugetul, o scădere semnificativă de 20 puncte procentuale față de anul trecut. Tot 21% au acceptat o compartimentare diferită față de cea dorită inițial, iar 17% au declarat că nu au făcut niciun compromis.

În privința formalităților, 63% dintre respondenții chiriași au declarat că au încheiat un contract cu proprietarul, cu 17 puncte procentuale mai puțin decât în 2024. În schimb, 18% au declarat că nu au semnat niciun contract (cu 6% mai mult comparativ cu 2024), iar 19% nu au dorit să răspundă la această întrebare.

În cazul respondenților care au vândut o proprietate în 2025, procesul de la publicarea anunțului până la găsirea cumpărătorului a durat sub 3 luni pentru 47% dintre respondenți, cu 10 puncte procentuale mai puțin decât în 2024. În schimb, 34% dintre respondenți au avut nevoie de trei până la șase luni, o creștere semnificativă de 14 procente față de anul trecut. Pentru 11% dintre aceștia procesul a durat între 6 și 12 luni, iar 8% au așteptat peste un an.

Cea mai mare provocare pentru vânzători rămâne găsirea cumpărătorilor serioși, menționată de 49% dintre respondenți, cu 10 procente mai mult decât în 2024. Alte dificultăți au fost primirea vizionărilor (18%) și identificarea unor agenți imobiliari profesioniști (16%). În acest context, 70% dintre proprietari au colaborat cu unul sau mai mulți agenți, în creștere cu 15 puncte procentuale față de anul trecut.

În cazul celor care au dat spre închiriere o proprietate, 34% au reușit să găsească chiriași în una-două săptămâni, iar 27% în mai puțin de o săptămână. Alți 24% au avut nevoie de 3-4 săptămâni, în timp ce 8% au așteptat până la trei luni, iar 7% au avut nevoie de peste 3 luni ca să închirieze.

Găsirea chiriașilor serioși rămâne principala provocare, indicată de 50% dintre respondenți, cu 21 procente mai puțin decât anul trecut. Negocierea prețului a fost menționată de 26%, în creștere cu 10 puncte procentuale, iar primirea vizionărilor a fost specificată de 22% dintre respondenți, cu 13% mai mult decât în 2024. În plus, 57% dintre cei care au închiriat în 2025 au declarat că au colaborat cu agenți imobiliari, o creștere de 11 puncte procentuale față de anul trecut.

Planurile și previziunile românilor privind piața imobiliară în 2026

În 2026, jumătate dintre respondenți (50%) vor să cumpere o proprietate, cu 3 puncte procentuale mai mult decât în sondajul anterior. În schimb, 21% nu au niciun plan imobiliar, în scădere cu 10 puncte procentuale. 17% vor să închirieze o locuință, cu 7 puncte procentuale mai mult, iar 10% intenționează să vândă o proprietate, în creștere cu 1 punct procentual. Doar 3% vor să găsească chiriași în 2026, cu 1 punct procentual mai puțin decât cei care aveau această intenție pentru 2025.

Așteptările privind evoluția prețurilor sunt influențate de interesele personale, cu o singură excepție. 64% dintre cei interesați de cumpărare în 2026 se așteaptă ca prețurile locuințelor de vânzare să scadă (+18 puncte procentuale versus anul anterior), iar 57% dintre cei care vor să vândă anticipează același lucru, respectiv că prețurile locuințelor de vânzare vor scădea, contrar intereselor personale. În schimb, 46% dintre proprietarii care vor să dea în chirie se așteaptă la creșteri ale prețurilor de închiriere, în timp ce 45% dintre cei care vor să închirieze speră la scăderi.

În privința dobânzilor la creditele ipotecare din 2026, 23% dintre respondenți anticipează scăderi semnificative, 21% cred că acestea vor stagna, iar 20% se așteaptă la scăderi ușoare. Pe de altă parte, 11% estimează creșteri ușoare, iar 6% creșteri semnificative, în timp ce 2 din 10 respondenți nu știu la ce să se aștepte.

În ceea ce privește activitățile imobiliare planificate pentru anul viitor, 43% dintre respondenți vor să urmărească anunțuri imobiliare, iar 22% intenționează să vizioneze proprietăți de interes. 8% vor să se consulte cu banca sau cu un broker despre opțiunile de creditare, iar 7% vor să urmărească știri imobiliare. Totodată, 27% declară că nu au în plan nicio activitate imobiliară pentru 2026.

Chestionarul a fost publicat pe Storia și OLX Imobiliare, în luna noiembrie 2025, iar răspunsurile au fost colectate de la 2.608 respondenți.