Antreprenorul român Lucian Despoiu a preluat site-ul francez de știri „Atlantico”, potrivit presei locale și AFP. Omul de afaceri specializat în marketing politic a devenit acționarul majoritar al publicației de dreapta prin firma Kondiment, potrivit lui Jean-Sébastien Ferjou, redactorul-șef și fondatorul Atlantico. Tranzacția s-a ridicat puțin peste 2 milioane de euro.

Atlantico are între 1 și 2 milioane de vizitatori unici și se bazează pe „o rețea de câteva mii de experți” (economiști, avocați, cercetători, politologi, etc).

Fondatorul susține că noul acționar majoritar va respecta independența editorială a redacției.

Inițial s-a citit gratuit, apoi a început să se bazeze pe abonamente și publicitate.

Lucian Despoiu este și fondatorul Majoritas, o companie specializată în campanii politice digitale. Conform site-ului organizației, aceasta a oferit consiliere politică în peste 40 de țări de la fondarea sa, în 2008.

Kondiment Worldwide SRL a raportat pe 2024 o cifră de afaceri de 42 milioane lei și un profit de aproape 10 milioane lei. Firma este deținută în proporție de 95 de Kondiment Worldwide China.

Lucian Despoiu a fost unul dintre fondatorii eJobs, platformă de recrutare lansată în 1999 și preluată în 2012 de trustul elvețian Ringier.

Totodată, el a co-fondat și Sky Network, companie australiană care asigură servicii de integrare a dronelor în procesele de business ale companiilor.









