BNPL pentru cazări: Platforma Airbnb lansează o opțiune de „rezervă acum, plătește mai târziu”

Airbnb, serviciul de cazare folosit și în România, lansează la nivel global o variantă de rezervare care pare inspirată de conceptul „Buy Now, Pay Later” (cumperi acum, plătești mai târziu), numită „Reserve Now, Pay Later”.

Noul tip de rezervare permite utilizatorilor să ia o cazare prin platformă fără a plăti imediat o sumă, integrală sau parțială, din costul șederii.

Funcția a fost lansată în SUA pentru șederi interne vara trecută, iar Airbnb spune că aceasta a determinat o adoptare de peste 70% pentru rezervările eligibile „Reserve Now, Pay Later” în al patrulea trimestru din 2025, și accelerarea rezervărilor între T3 și T4. Acum, funcția va fi disponibilă la nivel global, pentru toate cazările „cu o politică de anulare moderată sau flexibilă”, spune compania.

Noua modalitate de rezervare completează celelalte moduri ca „Pay Part Now, Part Later” (plătește o parte acum, o parte mai târziu) și integrarea cu Klarna.

Klarna a fost și este, în sine, un exponent al conceptului de plată în rate „Buy Now, Pay Later” (cumperi acum, plătești mai târziu). Platforma s-a lansat în anul 2023 în România, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

