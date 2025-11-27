Patru echipe de studenți bucureșteni au câștigat premii în bani și bilete la festival, la un hackathon AI organizat de UiPath

10 echipe de studenți au concurat, între 22 și 23 noiembrie 2025, într-un hackathon organizat de compania româno-americană UiPath în București, unde patru dintre ele au câștigat premii în bani și bilete la festival, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

UiPath Future Forward Hackathon 2025 a anunțat câștigătorii competiției, la care au participat 10 echipe de studenți din București, selectate din cele peste 500 de aplicații.

Pe parcursul weekend-ului, participanții și-au demonstrat creativitatea, curiozitatea și abilitățile tehnice, dezvoltând soluții bazate pe Inteligență Artificială agentică, spune compania. Aceștia au lucrat alături de mentori, au învățat prin practică și au colaborat pentru transformarea ideilor în soluții de Agentic AI. Valoarea totală a premiilor a fost de peste 10.000 EUR.

Câștigătorii hackathon-ului UiPath

Locul 1 – B2B SaaS Team, formată din Andrei Oprișor, Bogdan Popa, Laurențiu Stavar, Mihnea Săndulache și Răzvan-Andrei Mihăescu.

Premiu: Bursă lunară de 1.000 RON pentru fiecare membru al echipei câștigătoare pe perioada decembrie 2025 – iulie 2026.

Echipa câștigătoare, B2B SaaS Team, a creat o platformă inteligentă care ajută companiile să își monitorizeze concurența și să își adapteze strategiile de piață în timp real.

Locul 2 – GAMMA Team, formată din Adrian Ariton, Alexandru Ariton, Carol-Luca Gasan Luca Mercan și Mihail Alexe.

Premiu: Un grant de 1.000 RON pentru fiecare membru al echipei.

Proiectul GAMMA integrează agenți AI direct în Excel, oferind o modalitate rapidă și intuitivă de analiză financiară.

Locul 3 – Atlas AI, formată din Daniel-Valentin Tascu, Matei-Alexandru Huțu, Marian-Cosmin Pleșa, Mihnea Nicola și Stelian-Andrei Tascu.

Premiu: Bilete la un festival de muzică din București.

Echipa Atlas AI a dezvoltat o suită de agenți AI pentru comerțul online, care automatizează gestionarea stocurilor și publicarea produselor pe diverse platforme.

Mențiune – Skepya Team, formată din Georgiana-Andra Ragabeja, Sebastian Popescu, Radu-George Marin, Rareș Roșcan și Valentin Repciuc.

Premiu: Grant în valoare de 500 RON pentru fiecare membru al echipei.

Echipa Skepya propune o nouă experiență în rezervarea biletelor de avion, eliminând haosul platformelor clasice și creșterea artificială a prețurilor.

Toate celelalte echipe participante au primit vouchere UiPath Academy, care le oferă acces gratuit la cursuri dedicate dezvoltării competențelor în automatizare și AI și șansa de a obține o certificare UiPath recunoscută la nivel global.

„Prin UiPath Future Forward Hackathon ne-am dorit să încurajăm tinerii să devină arhitecții viitorului automatizării și ai inteligenței artificiale agentice. Într-o lume în care AI transformă rapid modul în care lucrăm și inovăm, este foarte important ca noile generații să învețe să valorifice pe deplin puterea inteligenței artificiale, folosind-o pentru a rezolva rapid și eficient probleme reale de business. Credem că doar cei care înțeleg cu adevărat tehnologia o pot stăpâni — iar asta le oferă o putere enormă, care trebuie folosită responsabil. Prin această inițiativă, UiPath își demonstrează încă o dată angajamentul de a sprijini educația în tehnologia de vârf și de a ajuta viitorii inovatori ai economiei digitale în procesul lor de învățare și formare”, a spus Mihai Silviu Murgan, Director, Software Engineering la UiPath.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. După o scurtă perioadă de pauză, Dines a redevenit, în 2023, CEO (director general) al companiei pe care a lansat-o.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn (martie 2018), adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă. De asemenea, este singura firmă provenind din România care a ajuns să se listeze pe Bursa de la New York (aprilie 2021).