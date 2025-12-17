Antreprenorii români vor putea obține până la 200.000 EUR pe proiectele lor din acceleratorul InVest, de mobilitate urbană. Ghidul solicitantului, pus sub consultare publică de ADR Vest

Antreprenorii români care au făcut parte din InVest, inițiativa EIT Urban Mobility, vor putea accesa până la 200.000 EUR pe proiectele lor pentru dezvoltare, testare, prototipare și demonstrare sau pilotare, printr-un apel ce continuă acceleratorul, pus sub consultare publică de ADR Vest, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Intervenția Regională 1.1.D – „Consolidarea cooperării pentru inovare cu parteneri interni sau externi – EIT Mobilitate urbană”, cu o alocare totală de 800.000 EUR la nivel regional.

Apelul constituie etapa 2 dintr-un mecanism construit în Regiunea Vest: Acceleratorul inVest – Urban Mobility Accelerator a funcționat ca punct de pornire (Etapa 1), iar ghidul în consultare deschide drumul către finanțare pentru punerea în practică și scalare (Etapa 2) prin Programul Regional Vest.

Programul a fost implementat de Iceberg Plus și Cowork Timișoara, cu sprijin financiar din fonduri europene, prin EIT Urban Mobility, o inițiativă a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism al Uniunii Europene, și este continuat în 2026 de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, care va finanța în continuare beneficiarii selectați.

Informații despre etapa 2 - Ghidul solicitantului pentru Intervenția Regională 1.1.D

Prin Intervenția 1.1.D - „Consolidarea cooperării pentru inovare cu parteneri interni sau externi – EIT Mobilitate urbană”, participanții eligibili pot dezvolta și pune în practică soluțiile validate în Etapa 1, împreună cu parteneri publici sau privați, reducând distanța dintre „pilot” și „implementare”.

Valoarea maximă nerambursabilă: 200.000 EUR / proiect

Cofinanțare solicitant: minimum 10%

Cine este eligibil? Exclusiv IMM-uri cu sediu principal sau secundar în Regiunea Vest care:

au finalizat cu succes Etapa 1 a Inițiativei EIT Urban Mobility (sau au fost constituite de participanți din Etapa 1, care dețin majoritatea părților sociale);

a Inițiativei EIT Urban Mobility (sau au fost constituite de participanți din Etapa 1, care dețin majoritatea părților sociale); pot dovedi un document semnat (Scrisoare de intenție / Memorandum / acord-pilot) cu o companie, o entitate publică sau alt partener relevant, legat de soluția din Etapa 1.

Ce activități se finanțează: De la dezvoltare, testare, prototipare, la demonstrare/pilotare, validare la scară largă, pregătire pentru producție și intrare pe piață; inclusiv brevete/active necorporale, transfer tehnologic, certificări, controlul calității, marketing, distribuție. Sunt eligibile și activități conexe (consultanță pentru aplicație/plan de afaceri/management de proiect, audit, informare și publicitate).

În paralel, EIT Urban Mobility anunță 206,9 milioane EUR alocați la nivel european pentru 2026–2028 și promovează modelul de colaborare construit în Regiunea Vest (orașe–companii–universități–EIT) ca exemplu replicabil, spune Agenția.

Perioada de consultare este deschisă până la 14.01.2026, ora 12:00. Observațiile pot fi trimise la adresa de email: consultare@adrvest.ro