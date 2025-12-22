Cine a câștigat primul hackathon dedicat soluțiilor de sănătate: Doi IT-iști au primit o finanțare pre-seed de 10.000 EUR pentru soluția lor

MindBugs Discovery, o platformă care folosește inteligența artificială pentru contracararea dezinformărilor din zona de sănătate, a câștigat primul loc la competiția HealthON Hackathon, dedicată soluțiilor inovatoare din domeniu, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Platforma a fost a fost dezvoltată de Ioana Chereș, inginer în Machine Learning și Mihai Topor, programator full stack.

„MindBugs Discovery este o soluție avansată de analiză și prevenție a dezinformării. În cadrul HealthOn Hackathon ne-am propus adaptarea ei la industria de sănătate, pentru a permite instituțiilor identificarea timpurie a narativelor false cu impact asupra sănătății publice. Platforma scanează și analizează conținut dezinformator la nivel național și european, utilizează algoritmi de inteligență artificială ghidați de specialiști și oferă evaluări clare de risc, evoluție și răspândire a narativelor. Prin această abordare, MindBugs Discovery poate sprijini autoritățile în analizarea dezinformărilor din sănătate, sprijinind procesul decizional proactiv și contribuind astfel la prevenirea crizelor informaționale medicale și la protejarea încrederii publicului în sistemul de sănătate”, au declarat cofondatorii.

Cei doi vor beneficia de marele premiu în valoare de 16.000 EUR: 10.000 EUR pre-seed oferiți de AC HELCOR și 6.000 EUR în servicii de marketing și comunicare asigurate de MPR Agency.

Premiul al doilea al HealthOn Hackathon, în valoare de 3.000 EUR, a fost câștigat de DrugBin - dispozitiv inteligent de colectare, sortare și stocare a medicamentelor expirate și/sau neutilizate provenite de la populație, dedicat spitalelor publice și private.

Sortarea este realizată cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, asigurând rapoarte detaliate cu privire la cantitățile și tipurile de medicamente colectate. În acest mod, DrugBin susține procesul de colectare a medicamentelor, limitând afectarea biodiversității. DrugBin este un dispozitiv dezvoltat de Gavriloaia Laura - farmacist, Costescu Adrian - frontend developer și Shtefanika Vadym - backend developer.

Premiul al treilea al competiției, în valoare de 1.000 EUR, a fost câștigat de Eyemap.

EyeMap.ai este o platformă de screening medical non-invaziv care utilizează imagistica retiniană și inteligența artificială pentru a identifica tipare asociate sănătății cerebrale și cardiovasculare, cu accent pe riscul de accident vascular cerebral. Analiza avansată bazată pe AI permite detectarea timpurie a markerilor de boală, chiar înainte de apariția simptomelor clinice.

Printr-o soluție simplă, rapidă și accesibilă, EyeMap.ai susține prevenția personalizată, contribuie la reducerea riscului de evenimente majore și are potențialul de a îmbunătăți longevitatea și calitatea vieții prin intervenții timpurii și monitorizare continuă. Soluția este dezvoltată de Tudor Popescu, CEO, și Alexandru Dancu, CTO.

La ediția din acest an au concurat peste 50 de participanți: studenți, cadre medicale, cercetători, farmaciști, specialiști marketing, profesioniști din IT și industriile conexe. Aceștia au fost grupați în 13 echipe, propunându-și să adreseze, prin soluții tehnologice dedicate, cinci provocări inspirate din nevoi reale ale pacienților, profesioniștilor și autorităților din Sănătate, precum: screening și prevenție, nutriție personalizată și stil de viață, combaterea dezinformării în sănătate, inovație în prepararea și prescrierea medicamentelor și dezvoltarea unei platforme de colaborare între cercetare și industrie, spun organizatorii.

Pe parcursul întregii zile, echipele au lucrat alături de mentori, specialiști în legislație și reglementări, nutriție, prevenție, comunicare și transfer tehnologic, pentru a transforma ideile în prototipuri funcționale și prezentări solide pentru juriul HealthON Hackathon.