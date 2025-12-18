Cybersecurity în era AI: de ce nu mai este o problemă de IT, ci o decizie de business

Inteligența artificială a intrat rapid în viața companiilor: automatizează procese, accelerează decizii, generează conținut, optimizează vânzări și reduce costuri. Pentru antreprenori și manageri, AI-ul este deja un avantaj competitiv.

Dar există o realitate pe care prea puține organizații o privesc frontal: aceeași tehnologie care ne face mai eficienți face și atacurile cibernetice mai rapide, mai inteligente și mai greu de detectat.

În 2026, cybersecurity nu mai este o problemă „a departamentului IT”. Este o problemă de leadership, cultură organizațională și supraviețuire economică.

AI schimbă regulile jocului și pentru atacatori

Dacă până acum câțiva ani atacurile cibernetice erau relativ „artizanale”, astăzi ele sunt: automatizate cu ajutorul AI, personalizate pe fiecare companie sau angajat, scalabile la nivel global, cu costuri minime pentru atacatori.

Un email de tip phishing generat de AI poate copia perfect stilul CEO-ului tău.

Un deepfake audio poate convinge un angajat din financiar să facă un transfer „urgent”.

Un chatbot malițios poate exploata datele introduse de angajați neinstruiți.

Astăzi nu mai vorbim despre „dacă” se va întâmpla un incident, ci despre „când” și „cât de pregătiți suntem”.

Vulnerabilitatea reală nu este tehnologia. Sunt oamenii.

Paradoxul digital este simplu: companiile investesc în soluții software sofisticate, dar ignoră formarea oamenilor care le folosesc zilnic.

În majoritatea companiilor, incidentul nu începe cu un hack sofisticat, ci cu un click banal. Statistica globală arată că peste 80% dintre incidentele de securitate au la bază erori umane: parole slabe, click-uri pe linkuri periculoase, utilizarea necontrolată a instrumentelor AI, lipsa procedurilor clare de reacție.

În contextul AI, riscul se amplifică: angajații folosesc AI fără să știe ce date pot sau nu pot introduce, managerii cer rapiditate, dar nu stabilesc reguli; iar antreprenorii văd AI ca „tool magic”, nu ca sistem care trebuie guvernat.

Cybersecurity + AI = o nouă competență de bază

La ICDL Romania vedem zilnic această schimbare de paradigmă: securitatea cibernetică nu mai este o competență de nișă, ci o competență de bază pentru orice angajat, indiferent de rol.

În era AI, competențele-cheie arată diferit:

înțelegerea riscurilor digitale reale, nu teoretice;

capacitatea de a recunoaște atacuri asistate de AI;

utilizarea responsabilă și sigură a instrumentelor AI;

reacția corectă în primele minute ale unui incident.

O companie sigură nu este cea care „nu a fost atacată încă”, ci cea care știe ce are de făcut când atacul apare.

Pentru antreprenori și manageri, întrebarea corectă nu este „Cât ne costă să investim în cybersecurity?” ci „Cât ne costă să NU investim?”.

Costurile reale ale unui incident cibernetic include oprirea activității, pierderea datelor, afectarea reputației, pierderea încrederii clienților și partenerilor, riscuri legale și financiare.

În schimb, investiția în competențe digitale și de securitate crește reziliența organizației, reduce riscurile operaționale, oferă un avantaj competitiv real, construiește încredere pe termen lung.

Ce ar trebui să facă organizațiile, concret, în 2026

Din experiența ICDL Romania, organizațiile care gestionează bine relația AI–Cybersecurity fac câteva lucruri esențiale:

Tratează securitatea ca prioritate strategică, nu ca problemă tehnică. Investeasc în formarea angajaților, nu doar în soluții software. Definesc reguli clare pentru utilizarea AI în companie. Testează periodic nivelul de competență digitală al echipelor. Construiesc o cultură a responsabilității digitale, nu a fricii.

Inteligența artificială este în primul rând un amplificator: amplifică productivitatea, dar și vulnerabilitățile; amplifică creativitatea, dar și fraudele; amplifică viteza deciziilor, dar și impactul greșelilor.

Diferența dintre companiile care vor prospera și cele care vor suferi nu va fi tehnologia în sine, ci nivelul de competență digitală și de securitate al oamenilor.

Iar în 2026, cybersecurity în contextul AI nu mai este opțională. Este o condiție de bază pentru a face business în siguranță.

În acest context, inițiativele care traduc AI și cybersecurity în instrumente concrete pentru mediul de afaceri devin esențiale.

ICDL Romania – lider în certificarea competențelor digitale la nivel național – și Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) – vocea mediului de afaceri responsabil – au creat GhidAI.ro pentru a susține transformarea digitală a IMM-urilor din România.

Misiunea noastră este să transformăm AI dintr-un subiect abstract într-un avantaj competitiv real pentru afacerile locale, sprijinind astfel un proces de digitalizare sustenabilă, aliniat cu realitățile pieței și cu ritmul fiecărui business.

Proiectul este parte dintr-un efort amplu de alfabetizare digitală și AI Literacy, cu instrumente utile și aplicabile.

Pentru detalii suplimentare și acces la Ghid AI pentru IMM-uri: www.GhidAI.ro, contact@ghidai.ro

Articol susținut de ICDL Romania