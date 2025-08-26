Schimbare la vârful UiPath: A fost adus un director de marketing (CMO) care a lucrat la Microsoft aproape 15 ani

Compania româno-americană UiPath, specializată în inteligență artificială și roboți software, a anunțat, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a numit un nou director de marketing (Chief Marketing Officer - CMO).

Michael Atalla a preluat funcția de CMO al UiPath, după retragerea lui Bobby Patrick din această poziție. Atalla va coordona toate aspectele strategiei globale de marketing ale companiei – inclusiv brand, performanță, demand generation și comunicare – având un rol central în consolidarea poziției de lider a UiPath în domeniul AI-ului agentic și al orchestrării.

Atalla are peste 20 de ani de experiență în leadership de marketing, acumulată în cadrul unora dintre cele mai inovatoare companii din lume. Cel mai recent, a ocupat funcția de Senior Vice President și Head of Worldwide Marketing la F5, companie specializată în securitate și livrare de aplicații, unde a coordonat strategia de marketing și impactul global în ultimii patru ani. Înainte de F5, a fondat și condus The MJJM Group, sprijinind fondatori aflați în stadiu incipient să obțină finanțare și să-și atingă obiectivele de creștere.

De asemenea, el a lucrat aproape 15 ani la Microsoft, unde a deținut diverse roluri de conducere în marketing, având o contribuție esențială în transformarea Microsoft Office dintr-o tehnologie locală într-un serviciu de productivitate în cloud – Office 365, lider de piață. În plus, a fost implicat activ în sprijinirea inițiativelor City Year Seattle și Yellow Wood Academy, orientate către creșterea echității și accesului la educație, dincolo de barierele rasiale și de neurodiversitate.

„Sunt încântat să mă alătur UiPath într-un moment atât de important al parcursului său. Viziunea, platforma și leadership-ul companiei reprezintă o combinație puternică, ce ajută clienții din diverse industrii, la nivel global, să valorifice întregul potențial al AI-ului. Este un moment de transformare în tehnologie, iar eu sunt nerăbdător să contribui cu experiența mea la succesul UiPath și să consolidez rolul său de lider în definirea revoluției agentice și a viitorului automatizării” - a spus Michael Atalla.

Miliardarul român Daniel Dines, fondator și director general (CEO) al UiPath, pune accentul pe dezvoltarea agenților de inteligență artificială destinați companiilor.

„Următorul capitol din povestea noastră depinde de capacitatea de a combina povești de succes din lumea reală cu soluții și parteneriate ce definesc industria noastra, pentru a aduce valoare clienților. Michael are o experiență solidă în marketing de produs și expertiză pe partea tehnică, fiind liderul ideal pentru a transforma rezultatele clienților noștri și pentru a susține leadership-ul în AI-ul agentic o categorie de software care ne va defini viitorul. Mai mult, este expert în construirea de branduri care influențează piețele și împărtășește convingerea noastră în puterea transformatoare a agenților AI – o convingere care definește modul în care UiPath își va sprijini clienții în era AI-ului agentic, cu claritate, urgență și impact” - a spus Daniel Dines.

Compania UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines (foto) și Marius Tîrcă. După o scurtă perioadă de pauză, Dines a redevenit, în 2023, CEO (director general) al companiei pe care a lansat-o.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn (martie 2018), adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă. De asemenea, este singura firmă provenind din România care a ajuns să se listeze pe Bursa de la New York (aprilie 2021).

În mai 2021, valoarea de piață a companiei a ajuns aproape de 40 de miliarde de dolari, acțiunile atingând un vârf de aproape 80 de dolari. Între timp, valoarea acțiunilor UiPath a scăzut pe Bursa de la New York, până la 11 dolari și 3 cenți, capitalizarea totală a companiei fiind de 5,9 miliarde de dolari, în prezent.