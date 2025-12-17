Business CheckIn. Georgiana a lăsat jobul din multinațională și a îmbrăcat haina de antreprenor. De 6 ani conduce propria afacere

Povestea Noria Anis începe din dorința de a face lucrurile altfel și mai bine. După șapte ani petrecuți într-o multinațională, Georgiana Roșca (foto) a ales să-și asculte intuiția și să transforme o pasiune cultivată în timp într-un business de slow fashion dedicat femeilor. Lansat în 2019, brandul antreprenoarei din Galați înseamnă piese atemporale, realizate etic, din materiale naturale, gândite pentru a fi purtate ani la rând și care pot fi ușor de integrat în garderobă.

Pe parcursul dezvoltării afacerii, Georgiana a pus accent pe învățare continuă și pe conectarea cu alți antreprenori. BT Stup a fost un spațiu în care a găsit atât informații practice, cât și alte resurse pentru etapa în care se afla business-ul.

Prin participarea la evenimente și module dedicate, a avut acces la perspective diferite, feedback aplicat și exemple concrete, care au contribuit la clarificarea direcției și la susținerea creșterii Noria Anis.

„Mi se par foarte valoroase aceste experiențe și tot timpul pleci de acolo cu lucruri noi, inclusiv interacțiunile cu ceilalți participanți mi se par valoroase”, spune Georgiana Roșca despre evenimentele ce au loc la Stup.

Banca Transilvania susține antreprenoriatul românesc prin inițiative și proiecte gândite să contribuie activ la dezvoltarea mediului de afaceri local, oferind antreprenorilor nu doar resurse financiare, ci și contexte de învățare, dialog și creștere. BT Stup este un spațiu dedicat antreprenorilor, accesibil atât fizic, pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218, București, cât și online, unde aceștia pot beneficia de consultanță personalizată și de suport specializat din partea echipei BT și a partenerilor băncii, pentru evoluția și consolidarea afacerilor lor.

BT Stup oferă antreprenorilor tot ce au nevoie pentru a porni sau a crește un business: înființarea firmei, soluții de facturare, magazin online, semnătură electronică, fotografie de produs și alte servicii complementare, gândite să le simplifice munca zilnică.

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Georgiana Roșca: Sunt Georgiana Roșca, am 36 de ani, sunt din Galați și sunt antreprenor creativ. Business-ul meu se numește Noria Anis și a fost fondat în 2019. Este un business de slow fashion pentru femei, pe care l-am pornit din pasiune și din dorința de a face lucrurile mai bine. Piesele Noria Anis sunt atemporale și respectă anumite standarde de calitate, fiind realizate într-o manieră etică.

Folosesc preponderent materiale naturale, iar pe lângă feminitate și naturalețe, versatilitatea face parte din esența brandului. Mi-am dorit ca piesele să poată fi integrate foarte ușor în orice garderobă. Până la urmă, avem nevoie doar de câteva piese de calitate și versatile, iar mai departe ne putem juca din accesorii și din styling pentru a crea cât mai multe ținute potrivite pentru cât mai multe contexte.

Foto: Georgiana Roșca / Noria Anis

Inspirația vine de la cele mai banale lucruri, de la un eveniment la care mă duc și remarc cum sunt îmbrăcați oamenii sau de la clientele care îmi povestesc ce anume și-ar dori în plus de la hainele pe care le au deja, fie atunci când îmi dau feedback pe un produs.

Inspirația vine din călătoriile mele, de la expozițiile la care mă duc, piesele de teatru. În creațiile folosesc, direct sau indirect, orice din latura aceasta creativă care mă poate influența într-un fel. În ceea ce privește procesul, mă ocup acum aproape integral de tot. Asta înseamnă că eu pregătesc moodboard-urile, cu tot ce înseamnă conceptul colecției, în ce direcție mergem, eu fac schițele, tiparele, iar mai departe am un atelier dedicat care se ocupă de realizarea prototipului și de piesa finală.

Foto: Georgiana Roșca / Noria Anis

Numele brandului a pornit de la o anagramă. Noria mi s-a părut că te duce cu gândul la visare, la ceva feminin, parte din ADN-ul brand-ului, iar Anis înseamnă anason în limba engleză și e sarea și piperul din esența brand-ului.

Astăzi, brandul este prezent în online, pe site-ul propriu, pe o platformă multibrand, Fashion Days, și pe o platformă multibrand internațională.

Fizic nu mai avem showroom propriu, însă suntem prezenți într-un proiect tip pop-up, aș putea spune, în București Mall Vitan, la Alist Designers Boutique, împreună cu alte 11 branduri, și la Cluj, în concept store-ul Monom.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Georgiana Roșca: Eu am studiat finanțe și am un master în finanțe corporative. Am lucrat într-o multinațională timp de șapte ani, dar aceasta a fost pasiunea mea, pe care am cultivat-o la început ca pe un hobby. Am participat la cursuri și la un moment dat m-am decis că vreau să transform această pasiune în carieră și, în 2019, am făcut acest pas, care mi s-a părut firesc.

Am făcut cursuri de design, de proiectare și cursuri de business & fashion, iar după cursurile de business m-am decis să fac acest pas. Alegerea zonei de slow fashion a fost una naturală, pentru că am știut de la bun început că îmi doresc ca piesele Noria Anis să fie atemporale și să respecte anumite standarde de calitate.

Foto: Georgiana Roșca / Noria Anis

La început, dacă partea de business îmi era cumva cunoscută, pentru că lucrasem într-o multinațională și îmi dezvoltasem o anumită structură, știam ce departamente trebuie să acopăr, partea de fashion îmi era mai puțin cunoscută și atunci, pe lângă cursurile pe care le-am făcut, a trebuit să fac și un research pentru a găsi cei mai buni furnizori și cele mai bune variante de producție.

Așa am luat decizia de a deschide un atelier propriu, pentru că îmi acoperea nevoia de a controla cât mai bine modul în care sunt realizate piesele și de a putea dezvolta prototipuri așa cum îmi doream eu și după standardele la care mă gândisem.

Foto: Georgiana Roșca / Noria Anis

Am pornit business-ul cu economiile mele, care au fost undeva la 10.000 de euro, la care s-a adăugat o finanțare din fonduri europene pe care am accesat-o. Verificând toate variantele pe care le aveam de producție, la momentul respectiv nu am găsit o formulă care să se potrivească cu ceea ce îmi doream eu, așa că am decis să-mi deschid atelier propriu. Atelierul este la Galați și este, într-adevăr, deschis pe fonduri europene.

Foto: Georgiana Roșca / Noria Anis

Știam cumva în ce mă bag, pentru că aveam experiența de multinațională și știam cam ce departamente și câte pălării va trebui să acopăr, pentru că, spre deosebire de multinațională, acum eu trebuia să fiu driverul principal.

Așa că am plecat cu așteptările corecte. Ce mi-a plăcut la început și îmi place foarte mult și acum este că e genul de decizie în care știi că o să investești tot timpul în tine. Practic, tu ești motorul principal și trebuie să investești în tine și în dezvoltarea ta și cred foarte mult în zona aceasta de dezvoltare continuă, fie că e vorba de hard skills și trebuie să înveți social media sau cum să-ți faci anumite îmbunătățiri pe site, sau de soft skills și atunci vorbim de cursuri de comunicare, de lucrurile acestea care țin de interacțiune cu tot felul de persoane sau de cum să-ți gestionezi timpul.

Partea aceasta îmi place foarte mult și mi s-a potrivit. De asemenea, e foarte frumos să vezi cum poți construi ceva de la zero și cum fiecare pas pe care-l faci te duce mai aproape de viziunea cu care ai plecat și mai aproape de îndeplinirea visului.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat?

Georgiana Roșca: Nu știu dacă am un „cel mai util sfat”, dar ce m-a ajutat, și cred că asta îi ajută pe toți antreprenorii, este partea de învățare continuă și de curiozitate, să te întrebi tot timpul cum ai putea face lucrurile mai bine și să fii deschis la feedback-ul celorlalți, la părerile lor, să fii deschis să primești, poate, și sfaturi la un moment dat. Acum, concret, particip în continuare la cursuri și mă perfecționez, însă mi-am luat și un coach care poate să-mi ofere feedback dedicat și poate, într-adevăr, să-mi pună întrebări mai specializate exact pe ceea ce am eu nevoie ca să-mi cresc business-ul.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Georgiana Roșca: Respectul și responsabilitatea față de oamenii cu care lucrez, față de colaboratorii mei, precum și față de clientele Noria Anis. Mă interesează foarte mult ca ele să primească un produs lucrat OK, care să reziste în timp și să le aducă, într-adevăr, bucurie, să aibă o experiența frumoasă cu brand-ul și să-și amintească cu drag de cum au interacționat cu Noria Anis.

Versatilitatea este, de asemenea, importantă pentru brand. Nu fac produse care să țină cont de trenduri sau de ce se poartă în momentul acesta, ci produse atemporale care pot fi în garderoba clientei ani, sezoane la rând și care pot fi ușor integrate cu ce mai are deja în garderobă și pot fi schimbate ușor prin styling.

Foto: Georgiana Roșca / Noria Anis

Clientele Noria Anis sunt femei care apreciază calitatea și care preferă calitatea în detrimentul cantității. Sunt femei care apreciază faptul că produsele sunt realizate local și persoane care știu exact care sunt atuurile lor și cum să le pună în valoare. Sunt persoane care își cunosc deja foarte bine stilul și vor să investească în piese pe care să le păstreze în garderobă cât mai mult timp și preferă piese care trec testul timpului. Piesele mele se vând în România și în străinătate prin platforma multibrand Wolf & Badger.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Georgiana Roșca: Prima piesă pe care am vândut-o este, de fapt, una pe care am făcut-o înainte să am conturat brand-ul. E o piesă pe care am făcut-o cap-coadă, de la concept la cusut, integral pentru o prietenă care își dorea o ținută pentru o nuntă și pe care apoi să o mai poarte și la alte evenimente.

Cumva ne-am consultat și a fost un proces creativ pe care l-am făcut împreună pentru a ajunge la modelul respectiv. A fost și prima mea clientă, iar acum este clienta brand-ului în continuare.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș face asta, aș fi…

Georgiana Roșca: La un moment dat m-aș fi desprins din multinațională. Cred că multinaționala m-a ajutat foarte mult și mi-a dat structură, dar de la un punct încolo aveam nevoie de altceva, să-mi dezvolt ceva al meu. Cred că ar fi fost tot un business într-o zonă creativă.

Foto: Georgiana Roșca / Noria Anis

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Georgiana Roșca: N-aș putea spune că este bifată. Este un fel de „work-in-progress”, la momentul acesta. Cred că provocarea cea mai mare pentru un business în fashion ține de marketing și de bugetele de marketing. Pentru că, până la urmă, concurez pe același buget al clientului cu companiile mari care își permit să fie tot timpul vizibile și în fața consumatorului.

Foto: Georgiana Roșca / Noria Anis

Ce fac eu pentru asta, și cred că îmi iese din ce în ce mai bine, este că încerc să arăt cât mai mult din procesul din spatele brand-ului, pentru ca oamenii să aibă și ei o conexiune emoțională cu produsul. Deocamdată le arăt „behind-the-scenes”, le arăt atelierul, cum producem. Pe viitor, vreau să mergem puțin mai departe cu acest aspect și să le arăt cum ia naștere un produs, de la concept, la prima schiță, la alegerea materialului, la realizarea primului prototip.

Ce cred că mă mai ajută pentru a depăși partea de promovare și de vizibilitate este faptul că eu încerc să creez o comunitate pentru brand-ul Noria Anis, iar anul acesta am organizat evenimente de styling împreună cu experți, special pentru clientele mele, pentru a le arăta cum își pot stiliza produsele Noria Anis sau cum își pot folosi piesele din garderoba lor curentă pentru a-și face cât mai multe ținute pentru toate ocaziile de care ele au nevoie. Așa au apărut aceste evenimente pe care le fac special pentru comunitate.

StartupCafe.ro: Ce îmi dă energie?

Georgiana Roșca: Cred că e foarte important să ai grijă de tine și, pentru a fi performant și a merge business-ul mai departe, e esențial să fii și tu bine, pentru că business-ul face parte din viața ta. Cel puțin pentru mine, nu e ca un job pe care poți să-l închizi la ora 18.00 și mai departe să-ți vezi lucrurile tale. El e tot timpul prezent cu tine și atunci trebuie să înveți să te deconectezi și să ai grijă și de tine. Ce fac eu pentru asta? Citesc. Citesc cărți care mă interesează pe zona de antreprenoriat, dar și beletristică, pur și simplu pentru relaxare. Călătoresc, îmi place foarte mult să mă uit la filme, îmi place să-mi petrec timpul cu prietenii, cu familia și mă ajută foarte mult să mă înconjor de oameni cu aceleași valori și același drive ca mine.

Foto: Georgiana Roșca / Noria Anis

Îmi iau energia inclusiv din evenimentele de la Stup, unde am ocazia să mă întâlnesc cu antreprenori creativi și reușim să schimbăm idei, să depășim blocaje, și asta este o sursă de energie.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Georgiana Roșca: Am participat la mai multe evenimente. Ultimul s-a întâmplat chiar recent. A fost un eveniment special pentru antreprenorii care au parcurs modulul Avânt în antreprenoriat. A fost un eveniment foarte fain, cu doi invitați și cu Paul Olteanu, în care am vorbit despre cum reușești să faci performanță, cum reușești să ai un echilibru între business și viață personală, ce anume te motivează.

Am participat la Experți pe scenă, care este, la fel, un eveniment destul de aplicat, în care Monica Jitariuc are invitați diverși antreprenori locali care au reușit pe zona lor și împărtășesc din experiența lor și cum au depășit anumite blocaje. Am mai participat la un modul de comunicare, la unul de social media. Mi se par foarte valoroase aceste experiențe și tot timpul pleci de acolo cu lucruri noi, inclusiv interacțiunile cu ceilalți participanți mi se par valoroase.

În ceea ce privește zona de servicii, eu le-am accesat pe cele de curierat. Am un partener care oferă servicii de curierat și acolo am o colaborare ongoing. Pentru că, având un business online și un business cu produse premium, componenta aceasta de livrare este foarte importantă pentru mine și face parte din experiența clientei. Astfel, am nevoie de un partener serios în zona de curierat și care să-mi asigure o experiență cât mai faină pentru clientele Noria Anis.

Le recomand antreprenorilor să meargă la aceste cursuri și la toate cursurile pe care le găsesc ei disponibile. Cred că mai important decât atât este ca după fiecare curs să încerce să și implementeze ceva din ce au învățat la acel curs. Sigur, o să-i ajute partea de networking, însă, dacă se duc și nu implementează lucrurile învățate, le vor uita și va fi doar un curs la care au participat, dar în urma căruia n-au făcut un progres.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Georgiana Roșca: Deocamdată avem proiectul în curs de desfășurare cu Alist Designers Boutique și tot focusul e acolo, pentru că urmează perioada sărbătorilor și avem o colecție dedicată pentru evenimentele din această perioadă.

Foto: Georgiana Roșca / Noria Anis

Mai apoi, chiar la începutul anului, la sfârșitul lunii ianuarie, avem un târg internațional la care participăm, în Copenhaga. Focusul pentru anul viitor va fi și pe extinderea pe piețe internaționale, și fizic, nu numai online.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.