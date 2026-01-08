[P] Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

AHA MOMENTS SRL anunţă finalizarea proiectului cu titlul „Sprijinirea societății AHA MOMENTS în adoptarea tehnologiilor digitale”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.



Obiectivele generale urmărite: Digitalizarea activităților AHA MOMENTS SRL în vederea creșterii eficienței, competitivității și adaptabilității la cerințele pieței prin integrarea de soluții IT moderne.

Obiectivele specfice urmărite:

Adoptarea de echipamente TIC și soluții software ERP/CRM;

Automatizarea și eficientizarea proceselor de business;

Atingerea a minimum 6 criterii DESI (Indicele Economiei și Societății Digitale);

Instruirea personalului pentru utilizarea eficientă a tehnologiei digitale.



Valoare totală proiect:

275.982,72 lei

Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR:

227.752,55 lei



Numele proiectului de investiție: Sprijinirea societății AHA MOMENTS în adoptarea tehnologiilor digitale



Contract de finanțare: Nr. 2259.1/i3/c9

Cod proiect: 2259/I3/C9



Durata proiectului: 10 luni, data de începere: 25.02.2025 - data finalizării: 24.12.2025.



Date de contact:

Persoană de contact: Mancas Manuela – Administrator

Telefon: 0756 088 070

Email: manuela@ahamoments.ro

