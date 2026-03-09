[P] Comunicat lansare proiect – Creșterea competitivității SC Szekelydental SRL prin retehnologizare si modernizare

Scopul proiectului: este creșterea economice a firmei SC Szekelydental SRL, prin achiziționarea de active tangibile, prin instruirea a 6 angajați și prin crearea de 2 noi locuri de muncă cu normă întreagă.

Rezumat proiect și activități:

Proiectul cu titlul ”Creșterea competitivității SC Szekelydental SRL prin retehnologizare si modernizare”, cod SMIS: 321323, este implementat de SC SZEKELYDENTAL SRL fiind finanțat prin INTERVENȚIA 1.4.2 – SCALE UP PENTRU START-UP-URI ȘI MICROÎNTREPRINDERI, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, operațiune de importanță strategică la nivel regional, coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii economice a firmei SC SZEKELYDENTAL SRL, prin modernizare și retehnologizare în condițiile reducerii impactului asupra mediului a activității sale.

Obiectivele specifice:

• Creșterea eficienței operaționale

• Extinderea gamei de servicii

• Dezvoltarea resurselor umane

• Creșterea eficienței energetice și reducerea impactului activității de asistență stomatologică asupra mediului

Rezultatele preconizate:

1. Active tangibile necesare pentru prestare servicii

2. Sistem de panouri fotovoltaice

3. Instruire personal (6 angajați)

4. Angajare personal (prin realizarea proiectului se va crea 2 noi locuri de muncă cu normă întreagă)

Valoarea totală: 968.898,13 Lei

Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 657.821,72 Lei

Valoarea cofinanțării din buget național: 116.086,19 Lei

Valoarea totală din bugetului propriu al beneficiarului: 194.990,22 lei.

Prin proiect se vor achiziționa active tangibile necesare pentru desfășurarea activității stomatologice al firmei: unit stomatologic - 2 bucăți, unit dentar portabil 1 bucată, scanner intraoral cu laptop inclus - 2 bucăți, scanner facial - 1 bucată, sistem obturare canal radicular - 2 bucăți, lampă chirurgicală - 1 bucată, fiziodispenser - 4 bucăți, aparat pentru piezochirurgie - 1 bucată, sistem profilaxie portabil - 1 bucată, autoclav - 1 bucată, cheie dinamometrică - 1 bucată.

Prin proiect vor fi realizate și lucrările de modernizare pentru creșterea eficienței energetice prin înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare și recompartimentare și introducerea de sistem inteligent IoT de control a energiei termice.

Prin implementarea proiectului vor fi instruiți 6 angajați ai firmei în tehnologii moderne de asistență stomatologică și în domeniul gestionării deșeurilor. În urma implementării prezentului proiect de retehnologizare și modernizare prin achiziția de echipamente stomatologice noi, performante, de ultimă generație va avea loc inovare de produs și inovare de proces.

Activitățile proiectului:

- Achiziție servicii de elaborare Cerere de finanțare cu anexe si laborare Cerere de finanțare cu anexe

- Semnare contract de finanțare și achiziţie servicii de coordonare a managementului pentru organizare şi coordonare managementul implementării proiectului

- Măsuri de promovare şi publicitate la începutul și la finalizarea implementării proiectului

- Lansare şi derulare licitaţii pentru achizițiile proiectului (active tangibile, lucrări de modernizare, sistem de panouri fotovoltaice)

- Elaborare şi transmitere Rapoarte de progres și Raport de progres final al proiectului

- Plata, livrare, punere în funcţiune ale achizițiilor

- Elaborare şi transmitere Cereri de plată/rambursare

- Angajare și instruire personal

Date de contact:

SZEKELYDENTAL SRL, reprezentant de proiect Székely Zsolt - Árpád

Adresa: Municipiul Gheorgheni, Cartierul Florilor, bloc 43, Scara E, Ap. 1-2, județul Harghita

Tel: 0758063724

Nr. înregistrare Reg. Com.: J2022000022194

C.U.I: 45451604

E-mail: szekelydental@gmail.com

Web: szekelydental.ro