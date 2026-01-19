[P] Anunț privind începerea implementării proiectului cu titlul VORBA Vine – tehnologie localizată de recunoaștere a vocii si a limbii române pentru facilitarea Agentic AI    

NOUVEAUX SRL, în calitate de beneficiar, anunță demararea proiectului „VORBA Vine - tehnologie localizată de recunoaștere a vocii si a limbii române pentru facilitarea Agentic AI”, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, Prioritatea 1 – Nord-Est, o regiune mai competitivă și mai inovativă, Obiectiv Specific RSO 1.1 – Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate.

Proiectul este implementat în cadrul apelului „Proiecte demonstrative ale IMM (Proof-of-Concept)” și are ca obiectiv principal creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a societății NOUVEAUX SRL prin realizarea unei soluții software inovatoare de interacțiune vocală, bazată pe tehnologii avansate de recunoaștere automată a vorbirii (ASR), cu aplicabilitate directă în domeniile sănătății, administrației publice, educației și industriei. Investiție propusa prin proiect urmărește consolidarea poziției firmei în domeniul TIC, contribuind la digitalizarea economiei regionale și la promovarea unei creșteri economice inteligente și durabile.

Valoarea totală a proiectului este de 859.459,12 RON, din care 665.475,80 RON lei reprezintă finanțare nerambursabilă acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, iar 166.368,95 RON lei reprezintă contribuția proprie a beneficiarului.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv în perioada 16.12.2025 – 15.12.2026.

Rezultatele așteptate ale proiectului vizează:

Implementarea eficientă a proiectului, cu respectarea cerințelor Programului Regional Nord-Est 2021–2027.

Validarea tehnologică a soluției ASR la nivel TRL 4, prin testare în laborator și documentare aferentă.

Dezvoltarea unui model ASR funcțional, antrenat pe seturi de date vocale curate, cu acuratețe de peste 85% în condiții de laborator.

Integrarea motorului ASR într-o platformă funcțională edge–cloud și testarea integrată în condiții relevante.

Validarea finală a demonstratorului la nivel TRL 5, prin pilotare în medii operaționale reale și colectarea feedback-ului utilizatorilor.

Date de contact: NOUVEAUX SRL

Adresa: Jud. IASI, Loc.IASI, Str. Anastasie Panu, Nr.21, Bl.7 Noie, Sc.A, Et.6, Ap.22

Persoana de contact: MANOLE DAN-GABRIEL

Tel: 0745371199

Mail: contact@nouveaux.ro, gabriel.manole@gmail.com