[P] Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele beneficiarului: SC Altius SA.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, Investiția I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT, Masura 1. SCHEMĂ DE MINIMIS ȘI SCHEMĂ DE AJUTOR DIGITALIZAREA IMM-URILOR - GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE

Numele proiectului de investiție: DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚII LA ALTIUS SA.

Cod proiect: 1793.1/i3/c9.

Contract de finanțare: 1793.1/i3/c9.

Dată de începere: 04.06.2025.

Dată de finalizare: 29.05.2026.

Obiectivul general al proiectului ȋl reprezintǎ creşterea gradului de digitalizare deținut ȋn prezent de cǎtre SC ALTIUS SA.

Obiectivele specifice: eficientizarea fluxului de lucru, accesibilitate ȋmbunatǎțitǎ, controlul versiunilor, securitate sporitǎ, reducerea utilizǎrii hȃrtiei şi a spațiului fizic de stocare, colectarea rapidǎ a informațiilor, automatizarea proceselor, auditarea şi urmǎrirea activitǎții, colaborare eficientǎ.

Valoarea totală a proiectului: 657.932,35 lei, din care 486.990,90 lei valoarea maximǎ a finanțǎrii nerambursabile, 54.110,10 lei cofinanțare beneficiar (aferentă cheltuielilor eligibile) și 116.831,35 lei valoarea totala neeligibilǎ.

Date de contact:

Persoana de contact: Pandelescu Marinela.

Telefon: 0724349191.

Email: marinela.pandelescu@altius.ro.

Website: altius.ro.