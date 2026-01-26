Skip to content

[P] Comunicat lansare proiect – Creșterea competitivității firmei OEHLER-MECANICA S.R.L. prin digitalizarea activității

Scopul proiectului: Adaptarea si utilizarea tehnologiilor digitale care să conducă la avansul tehnologic si la imbunătățirea proceselor tehnologice.

Beneficiar: OEHLER-MECANICA S.R.L.

Perioada de implementare: 16.12.2025 - 16.12.2026

Rezumat proiect și activități:

Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de adaptarea și utilizarea tehnologiilor digitale în cadrul firmei OEHLER-MECANICA S.R.L., care să conducă la avansul tehnologic și la îmbunătățirea proceselor tehnologice. Proiectul va permite firmei să se inițieze în era digitală, care este într-o continuă evoluție, digitalizarea unei firme fiind esențială pentru adaptabilitate și succesul pe piață.
Transformarea proceselor și infrastructurii către medii digitale va îmbunătății eficiența operațională și va favoriza inovația și competitivitatea.
Digitalizarea activității firmei este esențială pentru că firma să rămână competitivă și relevantă pe piață, eficientizând operațiunile, putând să acceseze noi piețe și putând oferi produse îmbunătățite clienților. Acest proces va duce la loializarea clienților, creșterea cererii de produse și îmbunătățirea poziției față de concurență.

Principalele activități efectuate în cadrul proiectului vor fi următoarele:

  • Realizarea măsurilor obligatorii de informare și publicitate
  • Managementul proiectului
  • Semnarea Contractului de finanțare
  • Realizarea achizițiilor prevăzute în proiect
  • Realizare audit financiar
  • Realizarea raportului de maturitate digitală final

