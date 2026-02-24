[P] Comunicat de presă – „Digitalizare DSF PROJECT RETELE SRL”

DSF PROJECT RETELE SRL, în calitate de beneficiar al proiectului „Digitalizare DSF PROJECT RETELE SRL”, anunță lansarea acestui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1 – schemă de minimis și schemă de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere, care sprijină IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Beneficiar: DSF PROJECT RETELE S.R.L.

Obiectivul proiectului este reprezentat de dezvoltarea societății DSF PROJECT RETELE S.R.L.

în vederea digitalizării întreprinderii.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 643.368,40 lei cu TVA

Data începerii proiectului: 21.05.2025

Data finalizării proiectului: 29.05.2026

Codul proiectului: 7181

Date de contact :

e-mail sorina_sandu21@icloud.com

Nr.tel 0727.277.412