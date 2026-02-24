Skip to content

[P] Comunicat de presă – „Digitalizare DSF PROJECT RETELE SRL”

[P] Comunicat de presă – „Digitalizare DSF PROJECT RETELE SRL”

DSF PROJECT RETELE SRL, în calitate de beneficiar al proiectului „Digitalizare DSF PROJECT RETELE SRL”, anunță lansarea acestui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1 – schemă de minimis și schemă de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere, care sprijină IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Beneficiar: DSF PROJECT RETELE S.R.L.

Obiectivul proiectului este reprezentat de dezvoltarea societății DSF PROJECT RETELE S.R.L.
în vederea digitalizării întreprinderii.
Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 643.368,40 lei cu TVA
Data începerii proiectului: 21.05.2025
Data finalizării proiectului: 29.05.2026
Codul proiectului: 7181
Date de contact :
e-mail sorina_sandu21@icloud.com
Nr.tel 0727.277.412

Anunțuri Proiecte Europene

Antet

[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

[P] Comunicat lansare proiect – Creșterea competitivității firmei OEHLER-MECANICA S.R.L. prin digitalizarea activității

[P] Comunicat de presă – Oportunități de finanțare prin Programul Tranziție Justă 2021-2027 pentru comunitățile din județele Gorj și Dolj

Antet

[P] Comunicat de presă demarare proiect – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

[P] Anunț privind începerea implementării proiectului cu titlul VORBA Vine – tehnologie localizată de recunoaștere a vocii si a limbii române pentru facilitarea Agentic AI    

[P] Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

[P] Comunicat de presă începere proiect – „Înființare întreprindere socială în domeniul activităților veterinare în Municipiul Satu-Mare”