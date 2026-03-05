S.C. Titi Aur S.R.L. anunță finalizarea proiectului „Creșterea competitivității societății Titi Aur SRL prin tehnologii digitale și automatizarea proceselor operaționale”, implementat în cadrul apelului PNRR/2022/C9/MIPE/I3/ Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția i3 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat​.

Valoare totală a contractului de finanțare a fost de 321,498.32 RON, din care valoarea maximă nerambursabilă finanțată din PNRR a fost de 243,037.23 RON.

Rezultatele proiectului.

Prin implementarea proiectului au fost realizate următoarele rezultate:

Creșterea nivelului de digitalizare al companiei prin implementarea de tehnologii digitale moderne și automatizarea proceselor operaționale. Îndeplinirea a minimum 6 criterii de intensitate digitală conform indicatorilor DESI. Realizarea Raportului tehnic IT de către un auditor independent care confirmă atingerea criteriilor de digitalizare. Instruirea personalului de conducere în domeniul competențelor digitale, contribuind la utilizarea eficientă a noilor soluții implementate. Îmbunătățirea eficienței operaționale și consolidarea poziției companiei pe piață.

Implementarea proiectului a contribuit la modernizarea activității societății, optimizarea proceselor interne și creșterea competitivității prin digitalizare.

Data începerii proiectului: 20/12/2024.

Data finalizării proiectului: 19/12/2025.

Codul proiectului: 453/RUE 2869/I3/C9.

Date de contact:

Telefon: 0744837650

Email: office@titiaur.ro