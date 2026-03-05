S.C. Titi Aur S.R.L. anunță finalizarea proiectului „Creșterea competitivității societății Titi Aur SRL prin tehnologii digitale și automatizarea proceselor operaționale”, implementat în cadrul apelului PNRR/2022/C9/MIPE/I3/ Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.
Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția i3 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat.
Valoare totală a contractului de finanțare a fost de 321,498.32 RON, din care valoarea maximă nerambursabilă finanțată din PNRR a fost de 243,037.23 RON.
Rezultatele proiectului.
Prin implementarea proiectului au fost realizate următoarele rezultate:
- Creșterea nivelului de digitalizare al companiei prin implementarea de tehnologii digitale moderne și automatizarea proceselor operaționale.
- Îndeplinirea a minimum 6 criterii de intensitate digitală conform indicatorilor DESI.
- Realizarea Raportului tehnic IT de către un auditor independent care confirmă atingerea criteriilor de digitalizare.
- Instruirea personalului de conducere în domeniul competențelor digitale, contribuind la utilizarea eficientă a noilor soluții implementate.
- Îmbunătățirea eficienței operaționale și consolidarea poziției companiei pe piață.
Implementarea proiectului a contribuit la modernizarea activității societății, optimizarea proceselor interne și creșterea competitivității prin digitalizare.
Data începerii proiectului: 20/12/2024.
Data finalizării proiectului: 19/12/2025.
Codul proiectului: 453/RUE 2869/I3/C9.
Date de contact:
Telefon: 0744837650
Email: office@titiaur.ro