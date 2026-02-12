[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

RAS INVESTMENTS SRL, în calitate de beneficiar al proiectului „Digitalizarea activității firmei RAS INVESTMENTS SRL”, anunță lansarea acestui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1 – schemă de minimis și schemă de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere, care sprijină IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Proiectul se derulează în baza contractului de finanțare nr. 4425.1/i3/c9 din data 13.03.2025, încheiat

cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Obiectivele pe termen scurt

Creșterea veniturilor întreprinderii (prin creșterea numărului de clienți și a vânzărilor)

Digitalizarea întreprinderii prin achizitia de 3 active corporale, 1 activ necorporal și 7 servicii pana la finalul perioadei de implementare, reducand astfel cheltuielile prin optimizarea proceselor operationale si reducerea costurilor cu stocarea pana la finalul perioadei de implementare.

Atingerea a minim 6 criterii de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale pana la finalul perioadei de implementare.

Imbunătățirea experienței pe care clientii o au prin digitalizarea ariilor de activitate a întreprindere si prin fluidizarea fluxului de activități

Obiectivele pe termen mediu

Creșterea cotei de piață prin promovarea brandului, în special în mediul online și pe cele mai importante platforme de social media ale momentului, si prin cresterea numarului de clienti fideli.

Creșterea numărului de recenzii de pe platformele online , prin oferirea unor servicii de calitate clienților și incurajarea acestora sa lase feedback (incurajare verbala/scrisă sau sub forma unei reduceri).

Obiectivele pe termen lung

Creșterea notorietății intreprinderii prin asocierea acestuia cu alte intreprinderi care activeaza fie in acelasi domeniu, fie in domenii conexe.)

Extinderea serviciilor oferite si a pietei pe care activeaza

Menținerea unui număr mediu de angajați de minimum 1 până la sfârșitul perioadei de durabilitate

Valoarea totala a proiectului este de 326931.92 lei, din care valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului este in cuantum de 245324.04 lei, cheltuieli eligibile: 272582.27 lei, cofinanțare beneficiar in valoare de 27258.23 lei si cheltuieli neeligibile in cuantum de 54349.65 lei.

Data de începere și finalizare a proiectului: 13.03.2025 - 29.05.2026

Date de contact beneficiar proiect:

RAS INVESTMENTS SRL

Judet Cluj, Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti, Nr. 72, Județ Cluj

CUI 31460343

Tel. 0731366717

E-mail: rcgprintcris@gmail.com