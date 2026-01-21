Skip to content

[P] Comunicat de presă – Oportunități de finanțare prin Programul Tranziție Justă 2021-2027 pentru comunitățile din județele Gorj și Dolj

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia aduce în atenția comunităților din județele  Gorj și Dolj la inceput de an oportunități semnificative de finanțare nerambursabilă prin Programul  Tranziție Justă 2021–2027.  

Cu o alocare financiară de peste 180 de milioane de euro (99.697.189 euro – județul Gorj,  84.447.094 euro – județul Dolj), apelurile lansate conturează noi perspective pentru dezvoltarea  economică durabilă a regiunii prin sprijinirea investițiilor, crearea de noi locuri de muncă și  diversificarea activităților economice, în concordanță cu obiectivele Programului Tranziție Justă.  

 1. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale - Global grant  

Perioada de depunere: 28.01.2026, ora 16:00 – 02.03.2026, ora 16:00 

Buget alocat: Gorj - 9.000.000 euro; Dolj - 6.000.000 euro 

Solicitanți eligibili: Instituții de învățământ superior, UAT-uri, ONG-uri cu experiență în domeniul  economiei sociale; parteneriate între oricare dintre aceste entități sunt eligibile. Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect: Gorj – 2.000.000 euro - 9.000.000 euro; Dolj  - 2.000.000 euro - 6.000.000 euro. 

 2. Sprijin pentru infrastructura de afaceri – Parcuri industriale  

Perioada de depunere: 28.01.2026, ora 16:00 – 28.07.2026, ora 14:00 

Buget alocat: Gorj - 21.000.000 euro; Dolj - 21.000.000 euro 

Solicitanți eligibili: UAT-uri din mediul rural și/sau urban din județul in care se implementează  proiectul (singure sau în parteneriat), fondatoare ale parcului industrial. 

Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect: 1.000.000 euro - 21.000.000 euro. 

3. Sprijin pentru creșterea durabilă a întreprinderilor sociale și crearea de locuri de muncă –  Sprijin direct  

Perioada de depunere: 06.02.2026, ora 14:00 – 07.08.2026, ora 14:00 

Buget alocat: Gorj - 3.326.573 euro; Dolj - 3.111.538 euro 

Solicitanți eligibili: întreprinderi sociale/sociale de inserție, cu sediul principal sau secundar în  județele Gorj și Dolj. 

Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect: 50.000 euro - 300.000 euro.  

4. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în perspectiva creării comunităților de  energie  

Perioada de depunere: 25.02.2026, ora 17:00 – 26.08.2026, ora 17:00 

Buget alocat: Gorj - 37.874.924 euro; Dolj - 30.527.703 euro 

Solicitanți eligibili: UAT-uri; parteneriate UAT-uri cu CJ sau o altă unitate administrativ-teritorială.  Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect: 300.000 euro - 10.000.000 euro. 

5.Sprijin pentru modernizarea și consolidarea instituțiilor și serviciilor pieței forței de  muncă – Formare profesională - furnizori acreditați  

Perioada de depunere: 03.03.2026, ora 16:00 – 03.07.2026, ora 14:00 

Buget alocat: Gorj: 3.789.242 euro; Dolj: 3.106.652 euro 

Solicitanți eligibili: furnizori de servicii de ocupare și/sau furnizori de servicii specializate pentru  stimularea ocupării forței de muncă; furnizori de formare profesională continuă (FPC) autorizați, 

publici sau privați; furnizori de servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale  dobândite pe alte căi decât cele formale, în conformitate cu reglementările aplicabile.  Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect: 60.000 euro - 500.000 euro. 

6. Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor  (relansare) 

Perioada de depunere: 21.11.2025, ora 12:00 – 30.01.2026, ora 14:00 

Buget alocat: Gorj - 24.706.450 euro; Dolj - 20.701.201 euro 

Solicitanți eligibili: Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) din Gorj și Dolj Parteneri eligibili: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Centre  Regionale pentru Formarea Profesională a Adulților aflate în subordinea ANOFM; universități;  ONG-uri; organizații sindicale; organizații patronale; camere de comerț şi industrie; furnizori  autorizați de formare; centre autorizate și acreditate de evaluare și certificare a competențelor  profesionale obținute pe alte căi decât cele formale. 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: Gorj - 24.706.450 euro; Dolj - 20.701.201 euro.   

În calitate de Organism Intermediar al PTJ pentru judetele Gorj și Dolj, Agenția pentru Dezvoltare  Regională Sud-Vest Oltenia oferă sprijin permanent solicitanților din județele eligibile, prin  serviciul de informare și help-desk, în vederea clarificării unor aspecte legate de pregătirea  cererilor de finanțare și implementarea proiectelor, asigurând o bună comunicare cu Autoritatea  de Management și monitorizarea corespunzătoare a proiectelor.  

Toate noutățile despre Programul Tranziție Justă, precum și informațiile destinate beneficiarilor,  referitoare la evaluare, contractare și implementare, se regăsesc pe pagina web dedicată  programului: https://ptj2021-2027.adroltenia.ro/.  

Date de contact help-desk:  

Telefon: 0351.802.770, 0351.403.900, 0251.411.869, 0251.414.904, 0251.418.240  E-mail: office@adroltenia.ro

