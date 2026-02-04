[P] Anunț finalizare proiect – Indaco Systems S.R.L.

Societatea Indaco Systems S.R.L. cu sediul in localitatea Bucuresti, str. Izvor, nr. 78, sector 5, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare contractul de finanțare nr 2045/15.03.2023 pentru proiectul cu titlul: „Productie energie din surse regenerabile pentru consum propriu la Indaco Systems SRL”, cod SMIS 160683.

Contractul a fost finanțat în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 11 „Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile”, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, apelul de proiecte nr. 13 - POIM - Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse regenerabile.

Obiectivul general al proiectului a constat in promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel național prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice.

Rezultatul urmărit a fost dobandirea independenței energetice prin realizarea de economii de energie specifice proceselor tehnologice din cadrul activitatii societatii

Rezultate dobandite în urma implementării proiectului:

Reducerea consumului de energie electrică realizata in cadrul Indaco Systems – prin montarea unei centrale fotovoltaice

1 centrala fotovoltaica 170KWac, reducerea emisiilor de gaze de sera cu 56,83 echivalent tone CO2

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.192.352,04 lei, valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 335.126,06 lei, din care contributia Fondului de Coeziune este 284.857,15 lei, iar contribuția din bugetul național este 50.268,91 lei.

Proiectul a fost implementat in perioada 15.03.2023 – 31.12.2023.

Persoană contact: Carmen Novac

Telefon: 0758.070.584

E-mail: carmen.novac@indaco.ro



"Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Program Operațional Infrastructura Mare 2014-2020"